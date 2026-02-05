陳昭姿痛批劉世芳：真把自己當大法官了？

白委陳昭姿受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月5日電（記者 張嘉文）針對“內政部長”劉世芳提及，接下來會盡量要求“內政部”不提供台灣民眾黨籍陸配“立委”李貞秀密件以上資料。民眾黨“立委”陳昭姿今天痛批劉是在扮演大法官嗎？“憲法”是劉世芳一個人說了算？而劉的做法是在妨礙“立法委員”職權行使法，這非常嚴重。



民眾黨不分區“立委”3日宣誓就職，新科“立委”、陸配李貞秀表示，曾赴中國大陸辦理放棄中華人民共和國國籍，但不被當地機關接受。對此，劉世芳表示，法律規範當選“立委”須放棄母國國籍，否則會有忠誠問題，會盡量要求“內政部”不提供李貞秀密件以上資料。



陳昭姿今天在“立法院”受訪時對此表示，李貞秀在登記參選以及當選時，都沒有這些問題，現在“中選會”已發布了當選證書，李也宣誓就職了，這問題反而被炒作起來。



陳昭姿說，還是請相關的“賴政府”官員回去好好研讀一下“憲法”，兩邊有互相承認是兩個國家嗎？民進黨曾經是多數執政，大可以去改變這個事實，去“修憲”，但並沒有這樣做。



基於這樣的背景，陳昭姿強調，李貞秀有辦法放棄國籍嗎？陸委會已說了一些公道話，從來沒有陸配成功過。另外，“中選會”已經發了當選證書，然後李也宣誓就職，“內政部”對此有不同的看法，甚至要妨礙李去行使“立法委員”的職權，請問這是在“賴政府”部會在網內互打嗎？甚至是民進黨執政的前後朝互打，因蔡英文政府時代，已經有類似的陸配民代，但蔡政府當時並沒有提出任何異議。



陳昭姿痛批，請問劉世芳是把自己當成大法官嗎？劉大可以把她的意見跟想法送到“憲法”法庭讓大法官來解釋此事是否合憲，但劉如果要求“內政部”不提供李貞秀資料，這根據是什麼？難道是劉世芳一個人說了算嗎？劉的行為是在妨礙“立委”職權行使，這非常嚴重。