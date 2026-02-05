綠黨團狂批李貞秀　喊話讓陳智菡遞補上場

民進黨黨團幹事長鍾佳濱。（中評社 俞敦平攝） 民進黨黨團書記長陳培瑜。（中評社 俞敦平攝） 民進黨黨團幹事長鍾佳濱受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月5日電（記者 俞敦平）針對台灣民眾黨不分區“立委”、陸配李貞秀的國籍爭議，民進黨“立法院”黨團今日火力全開，幹事長鍾佳濱與書記長陳培瑜接力批評。不僅力挺“內政部”拒絕提供機密資料的決定，更緊咬李貞秀日前口誤稱自己“是唯一中華人民共和國國籍”一事，痛批其身分認同錯亂。鍾佳濱更說，民眾黨可以直接讓黨團主任陳智菡遞補上場。



陳培瑜質疑李貞秀疑似“假離婚”規避財產申報，並引用“懶人脖子掛大餅卻餓死”的寓言故事，以此嘲諷李貞秀自稱“懶惰”的發言，強調李根本不適任“立法委員”。



李貞秀3日宣誓就職，成為台灣首位陸配“立委”。然而，依據《國籍法》規定，公職人員不得擁有雙重國籍。“內政部”要求李貞秀必須在就職一年內提出喪失中國大陸國籍證明，否則將註銷“立委”資格；李貞秀則稱中國大陸政府不讓她放棄，雙方陷入法律僵局。此外，李貞秀在日前就職記者會上，原本想強調自己衹有一本“中華民國”護照，卻一時口誤說成“我唯一衹有中華人民共和國國籍”，雖事後澄清是口誤，仍成為綠營攻擊焦點。



鍾佳濱指出，一個公職人員公開宣稱“我是唯一中華人民共和國國籍”，即便事後解釋為口誤，但這種發言足以讓社會大眾感到憂心。



李貞秀受訪時一旁的民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡多次出聲制止與提醒，鍾佳濱表示，這位“板櫈球員”在黨團待久了，似乎也忍不住想上場“秀秀球技”，顯示出民眾黨在面對自家“立委”出包時的慌亂與缺乏章法。他強調，社會大眾已經無法接受這樣的狀況，呼籲民眾黨可以直接讓陳智菡遞補上場。



陳培瑜明確表態支持“內政部長”劉世芳的決定，認為在李貞秀無法釐清雙重國籍疑慮前，行政部門拒絕提供涉及政府機密的資料是合情合理，更是守護台灣法治底線的必要之舉。她認為，民眾黨推派無法放棄中國大陸籍的人選，根本是在測試台灣社會對於“紅統”滲透的容忍度。



陳培瑜指出，李貞秀的新創公司與前夫的診所登記在同一個地址，兩人金流往來密切，質疑這背後是否涉及“假離婚”以規避公職人員財產申報中對於配偶與未成年子女的規範。她要求李貞秀必須對此公開說明，釐清是否為了隱匿可能來自中國大陸方面的資金往來，而玩弄法律漏洞。



針對李貞秀曾公開自嘲“懶惰、能不做就不做”，陳培瑜以懶人吃大餅的寓言故事諷刺李貞秀，強調“立委”職責包含研讀法案、審查預算，“懶惰”絕對不是標準配備。她批評李貞秀這種心態是“無恥心沒有下限”，不僅是對選民的不負責，更讓人質疑民眾黨所謂“最有戰力”的標準何在。