劉世芳強硬稱不供密件　李貞秀：任意曲解

李貞秀。（中評社 資料照） 中評社台北2月5日電（記者 鄭羿菲）陸配身份的台灣民眾黨籍“立委”李貞秀3日宣誓就職，日前有不具名官員放話“不接受質詢”，“內政部長”劉世芳也強硬下令，“內政部”凡密件以上資料都不會提供。李貞秀5日透過新聞稿回應，遺憾劉世芳的發言，盼劉應以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考。



李貞秀強調，她是經由“中選會”資格審核、“立法院”認定等正當程序，並在大法官的見證下，完成宣誓就職。現在看到的卻是“內政部”不尊重“中選會”及陸委會、“立法院”的職權判斷，任意曲解法律解釋，這才是傷害國家制度的惡意行為。



“內政部長”劉世芳日前接受專訪表示，李貞秀提出文件沒有任何章戳，不知道相關佐證是真是假。李貞秀赴陸放棄國籍的資料是“不具法律效果的放棄”，“立委”應有底線就是效忠“中華民國”，就要提供具法律效果的文件。“內政部”凡密件以上資料、個資都不會提供。



已嫁到台灣30多年的李貞秀5日上午透過新聞稿回應，如同她先前在記者會說的，她在台灣早已落地生根，工作繳稅、生養子女，如同昨天民進黨籍“立委”王世堅委員節目上說，“有的陸配來了一、二十年，也都有小孩和家庭，相信他們已經切得很清楚了。”她敬重王世堅敢說真話也誠摯表達感謝。



李貞秀說，制度可以修正、法規可以檢討，但不能因人設事。陸配長年依法在台灣生活、工作納稅、養兒育女的新住民，我們期待的是公平，不只是優待，我們堅持的是法治，不是歧視。令人遺憾的是劉世芳“就是不會滿足李貞秀的需求”、“密件以上都不能提供”的發言。



李貞秀指出，依照國家機密法，劉世芳當然可以決定哪些內容是機密，但希望劉世芳是對所有“立委”都有一致的標準，而不是因為她進了“立法院”，為了汙名化貼標籤才產生的決定，尤其希望劉世芳，不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕她的索資，例如社會住宅的興建進度，“賴政府”居住正義有沒有跳票等。



李貞秀認為，若這些資料也被劉世芳貼上“密件”標籤，台灣人民都無法瞭解真相。希望劉世長在“內政部長”的位置上，應該要以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考。至於針對民進黨籍“立委”陳培瑜“立法院”解職回應，她是經由“中選會”資格審核、“立法院”認定等正當程序，並在大法官的見證下，完成宣誓就職。



李貞秀表示，既然每個政府都依照職權利行使合乎法律上，表示各政府機關的公務人員都保持行政中立，她對於相關的程序也尊重公務人員依法行政的做為，但現在看到的卻是“內政部”不尊重“中選會”及陸委會、“立法院”的職權判斷，任意曲解法律解釋，部分執政黨委員跟少數政務官為了討好執政高層，傷害公務人員行政中立，這才是傷害國家制度的惡意行為。



李貞秀呼籲，“賴政府”應回歸民生議題，好好為人民做事，不要再搞意識形態，讓人民如此對立。她從昨天起就上工，專注在“立法委員”的本質工作，為接下來的開議做好準備，她會盡力而為，為台灣人民服務，唯一效忠“中華民國”，這是非常明確的。