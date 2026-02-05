美商務部長：晶片製造集中台灣不合邏輯　

台積電。（中評社 資料照) 中評社台北2月5日電／美國總統特朗普第二任期，積極推動半導體製造回流美國。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日再度表示，把所有半導體製造都放在距離中國衹有80英里（約129公里）的台灣，根本不合邏輯，因此美國的核心政策是“把半導體產業帶回美國”，目標是讓美國在先進半導體製造領域取得4成市占。



盧特尼克3日在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）舉行的“關鍵礦物供應安全”座談會發表演說，重申特朗普政府讓半導體產業回流美國的核心政策。



盧特尼克指出，美國需要把半導體製造帶回美國，“你不能把所有的半導體製造都放在僅離中國80英里的地方（指台灣），這太不合邏輯了。”他強調，因此這屆美國政府的目標是，將半導體製造帶回美國，在先進半導體製造中取得40%的市占率，規模將達1.2兆美元。



盧特尼克特別澄清，所謂40%市占率指的是用於製造晶片的晶圓產能，而非資料中心，這些晶圓將為美國創造數兆美元的國內生產毛額（GDP）。美國過去的晶片產量是零，如今正生產200萬顆輝達（NVIDIA）最先進的Blackwell晶片。



盧特尼克強調，這一切僅是剛開始，之後大家會看到數千億美元的規模擴大，最終達到1.2兆美元。



此次座談會正值特朗普啟動關鍵礦產儲備“金庫計劃”之際，國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）等多名“內閣”官員均出席。海柏格則在其他場次中介紹他主導的“矽盛世”（Pax Silica）倡議，該計劃目前已有9個成員國加入，包括韓國、澳洲、以色列、日本、卡達、新加坡、英國與阿拉伯聯合大公國，台灣則被美國國務院定位為“關鍵夥伴”（vital partner）。