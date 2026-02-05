台積電魏哲家拜會高市　宣布熊本二廠改3奈米

台積電董事長魏哲家（左二）5日上午赴日本首相官邸向日相高市早苗（右二）說明熊本二廠新計劃，日官房長官木原稔(右一)陪同。(照片：木原稔Ｘ) 中評社台北2月5日電／日媒報導，台積電董事長魏哲家今日上午已在日本首相官邸向日相高市早苗說明，興建中的熊本二廠將打造成日本國內第一座量產3奈米先進半導體的工廠。



日官房長官、政府發言人木原稔在社群X發圖文表示，3奈米邏輯半導體是全球最先進的半導體，將用於高市“內閣”視為政府戰略的AI機器人與自動駕駛領域，希望接下來透過更密切的討論，持續合作。



熊本第二工廠原定2024年底動工、2027年投產，不過去年底傳出基礎建設停工。當時台積電回應，特定建廠細節與時程將視客戶需求與市場狀況 進行動態調整，不評論市場傳言。



台積電熊本二廠原定生產6/7奈米半導體，日政府認為新計劃有助於大幅增強國內半導體製造能力，考慮增加補助。



綜合日媒報導，魏哲家指出，3奈米半導體廠將以最先進的技術促進區域經濟成長，建構AI技術的基礎。《讀賣新聞》也指出，台積電熊本二廠原本投資規模為122億美元，生產6-12奈米半導體，而在改為生產3奈米晶片後，投資規模將達到170億美元，台積電也將與經濟產業省針對計劃的變更進行協商。



高市早苗則表示，這對日本的經濟安全保障十分重要，日本政府將加以支援。她強調，政府將致力於推動與危機管理及經濟成長相關的投資，AI與半導體是其中的必要戰略，這項計劃令人非常振奮。