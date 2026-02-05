被點名2028最大公約數？蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月5日電（記者 莊亦軒）《美麗電子報》董事長吳子嘉昨天在網路節目預言，中國國民黨籍台北市長蔣萬安是最好的“總統”人選，若能當選，台灣會完全不一樣，將迎來“光輝十年”。蔣萬安今天受訪時笑回，“我心裡最大的就是台北人、台灣人民，沒有要分”。



吳子嘉在4日的直播節目《董事長開講》中說，蔣萬安具備美、中雙方都能接受的領袖特質，是政壇當前的“最大公約數”。並肯定蔣萬安的個人素質認為，蔣萬安擁有美國律師執照，中英文流利且學問紮實，加上為人謙虛、沒有用人唯親的問題，是極具高度的領袖人才。



蔣萬安今天出席2026“台北國際動漫節”開幕儀式。記者提問如何看待吳子嘉的說法，蔣萬安笑著回答，“我心裡最大的就是台北人、台灣人民，沒有要分。”



吳子嘉昨大膽預言，蔣萬安是最好的“總統”人選，若能當選，台灣會完全不一樣，將迎來“光輝十年”。



針對輝達議題，蔣萬安表示，現在就在進行最後相關程序，昨天才召開區段徵收及市地重劃的審議會，接下來會進行議價的審議，議價之後定約預計在農曆年前可以完成簽約。



至於“行政院長”卓榮泰認為輝達落腳台北市，是“中央”與地方共同努力的結果，蔣萬安回說“台北市政府全力爭取輝達來台北設立第一個海外總部，也非常感謝輝達最後決定落腳台北，選在北士科，過程當中謝謝中央的協助。”