王惠美當面批重科技輕傳產　賴清德反駁

彰化縣長王惠美致詞。（中評社 方敬為攝） 賴清德致詞。（中評社 方敬為攝） 賴清德參訪彰化紡織業並與業者座談。（中評社 方敬為攝） 賴清德參訪彰化紡織業並與業者座談。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化2月5日電（記者 方敬為）賴清德今天到彰化縣參訪聚隆紡織廠，並與相關產業界代表座談，國民黨籍縣長王惠美陪同出席，當面批評民進黨政府當前產業政策重視科技業，卻忽略傳統產業，也呼籲台美關稅協議細節應盡早公布，並要有配套，勿犧牲農業等弱勢產業。



賴清德則強調，輸美關稅降至15%，與日、韓等國齊平，讓產業有競爭力，政府對中小微型企業也提出輔助措施，照顧傳產不遺餘力。



賴清德5日赴彰化芳苑產業園區，與紡織相關產業鏈業者座談，由聚隆纖維公司董事長周文東接待，包括王惠美、民進黨籍彰化縣長參選人陳素月、綠委陳秀寶等人與會。



此座談由陳素月主辦，安排賴清德傾聽傳統產業建言，王惠美致詞時，當面批評民進黨政府的產業政策失衡，讓傳統產業發展相當吃力，她提到，彰化傳產在疫情過後，面對去庫存、輸美關稅上揚、台幣匯率波動等因素影響之下，一些中小企業已搖搖欲墜，甚至有的已提前先收業。



王惠美指出，最近台美關稅談判底定之後，給了產業界喘息空間，但協議內容有很多細節不明，沒有對外公布，期盼政府在對美國談判的過程中，應該是全方位並做足配套，物犧牲農業等弱勢產業。



王惠美強調，彰化縣是傳統產業重鎮，傳產工廠有1.3萬至1.4萬家，每家工廠就業人口平均支撐起2、300戶家庭溫飽，這在是穩定社會重要力量。但因為民進黨政府的產業政策偏向於發展AI與半導體等高科技業，產業政策時忽略掉彰化傳產發展，況且高科技還是需要傳產的支撐與奧援，希望中央多給傳統產業一些關愛的眼神。



賴清德則強調，早在美國公布對等關稅政策的第一時間，政府就公佈了受影響的中小微型企業輔助計劃，補助經費從新台幣880億元，增加到930億元，其中光是中小微型企業受影響的帳戶金額就高達460億元，政府的對中小微型企業並非無作為，而是不遺餘力提供支持。



賴清德指出，台美關稅談判底定，輸美稅率降至15%，與日本、韓國打平，台灣業者可以進入公平賽道，未來產業界要如何發展、需要政府提供什麼協助？政府都很樂意聽取業界的意見，用行動支持中小微型企業發展。