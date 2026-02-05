黃國昌率退休警消向官方宣戰　要賴清德還錢

民眾黨主席黃國昌與退休警消赴北高行正式遞狀提起團體訴訟，告民進黨政府。（照片：民眾黨提供） 中評社台北2月5日電／“立法院”去年三讀通過《警察人員人事條例》修正案，提高退休警消、海巡等人員所得替代率，不過“行政院”卻未編列相關預算，在野黨拒審總預算，退休警消至今也未領到該補的退休金。台灣民眾黨主席黃國昌5日率3百多名退休警消，赴高等行政法院遞狀提起團體訴訟，要求賴清德還錢。



黃國昌表示，警消人員過去數10年來奉獻青春、出生入死，守護社會治安與人民安全，卻在制度上遭到政府辜負，民眾黨與警消站在一起，爭取的不是個人利益或尊嚴，而是民主與法治。



台北高等行政法院前今日聚集數百名退休警消，由黃國昌、消防員出身的台北市議員張志豪及律師團陪同，正式向民進黨政府宣戰。



黃國昌指出，自今年1月初宣布啟動團體訴訟以來，各地黨部湧入大批警消陳情，截至1月23日收件結束，委任人數已超過2000人，規模創下“中華民國”史上針對政府提起行政訴訟的新紀錄。



黃國昌質疑，去年“立法院”三讀通過修法，僅是恢復警消應有的權益保障，賴清德卻在公布法律後選擇不編列預算，形同拒絕履行“國家”義務，迫使警消必須透過司法訴訟才能爭取合法權益。他痛批，民進黨政府踐踏法治、漠視警消尊嚴，民眾黨將陪伴警消走到最後，直到權益獲得落實為止。



黃國昌痛批，無法想像現在的政府竟然如此獨裁惡霸，把應該負的義務，全部踐踏在腳底。民眾黨發起團體訴訟，就是要讓賴清德知道，“中華民國”法制，不是賴清德說了算，“不要忘了，現在在你身邊保護你的，就是被你踐踏尊嚴的警察同仁！”