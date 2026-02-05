陸開放上海居民遊金馬　蔣萬安：應做智慧決定

台北市長蔣萬安受訪。（中評社 莊亦軒攝） 台北市長蔣萬安出席2026“台北國際動漫節”。（中評社 莊亦軒攝） 台北市長蔣萬安參觀“台北國際動漫節”的攤位。（中評社 莊亦軒攝） 2026動漫節5日開幕，正值寒假期間排隊人潮滿滿。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月5日電（記者 莊亦軒）中國大陸文旅部4日宣布，將於近期開放上海居民赴金門馬祖旅遊，而陸委會表示，“希望不要只說不做”。中國國民黨籍台北市長蔣萬安5日出席動漫節受訪表示，兩岸之間的觀光交流都是好事，大家都應該做出有智慧的決定，為人民謀求福祉。



大陸文旅部網站4日下午3點發布消息指，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。



陸委會4日晚間透過書面回應表示，此次陸方宣布將於近期放寬陸客來台的限制，希望不要只說不做。



蔣萬安5日出席在南港展覽館一館登場的2026“台北國際動漫節”，抵達現場後接受媒體聯訪。被問到如何看待陸方開放上海民眾可以到金、馬旅行，以及“陸委會”回應希望不要只說不做。



蔣萬安回應，兩岸對話一定要秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行。另一方面，陸委會應該要看到，地方與民間在兩岸之間推動的對話，為人民謀求福祉中央也應該要樂觀其成。