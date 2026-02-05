習特通話　翁履中：美對台軍售或出現變數

針對中美領導人4日通電話，翁履中分析可能的影響。(照片。(照片：Dennis Weng臉書) 中評社台北2月5日電／針對中美領導人4日晚間通電話，美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中5日表示，台灣需要觀察美國對台軍售是否會因為中美談判而出現變數？雖然目前看來美國內部政治風險過高，特朗普應不至於走到這一步，但不能排除美國政府對台灣的發言更謹慎、更婉轉，甚至連軍售台灣的流程也收到影響。



新華社報導，習近平在與特朗普通話中強調，“台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題”。



特朗普則在自家社群媒體平台“真實社群”（Truth Social）發文寫道，他和習近平進行非常好的通話，討論了許多重要議題，包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、俄烏戰爭、目前伊朗局勢、中國向美國採購石油與天然氣、中方考慮加碼購買美國農產品、飛機引擎交付，以及其他許多議題。



翁履中5日在臉書發文表示，對台灣而言，這一局不能掉以輕心。此次習特通話與中俄對談，都直接提及台灣議題，意味著台灣早已被納入大國談判的框架之中，並成為各方必提的戰略焦點。



翁履中接著表示，不能再天真的以為“台灣只是被動角色”。當世界關注的聚光燈再次打向台灣，當台灣的地位成為大國交易或施壓的籌碼時，台灣的內部狀態就顯得格外重要。台灣準備好了嗎？



翁履中指出，台灣目前的最大挑戰可能不是外部壓力本身，而是內部無止盡的內耗與共識流失。小國的最大風險，往往不是別人爭，而是自己先亂。接下來的幾個月，台灣可能會面對不小的壓力。台灣需要觀察：美國對台軍售是否會因為中美談判而出現變數？是否會出現外界擔憂的“第四公報”？雖然目前看來美國內部政治風險過高，特朗普應該不至於走到這一步，但不能排除美國政府對台灣的發言更謹慎、更婉轉，甚至連軍售台灣的流程也收到影響。



翁履中更點出，當前局勢令人想起諸葛亮《出師表》：“今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。”把益州比作今日台灣，“疲弊”不僅是資源短缺，更是社會分裂與內部對抗所帶來的消磨。不過，這句話並非絕望的預言，而是理性的提醒：當國際新格局快速形成，小國的選擇空間正在收窄，台灣真的已無餘裕再浪費時間在無效的內耗上。