高雄綠營整合進度　林岱樺：讓參選人發言　

綠委林岱樺5日在高雄受訪。（中評社 蔣繼平攝） 綠委林岱樺5日上午出席高雄捷運仁武線規劃說明會。（中評社 蔣繼平攝） 高雄捷運仁武線規劃說明會5日在仁武區公所進行。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月5日電（記者 蔣繼平）民進黨確定由綠委賴瑞隆出戰2026高雄市長，將可能對決藍委柯志恩。外界關注高雄綠營整合進度與氛圍，初選對手、綠委林岱樺5日受訪時都簡短回應，“一切遵照市長參選人的規劃。”面對不斷追問，林也說有碰面，但討論內容都讓市長參選人來發言。



林岱樺5日上午先在仁武區公所開高雄捷運仁武線規劃說明會，下午又在林園漁港公園升級親子共融公園會勘，不僅地方行程滿檔，開會也對細節非常清楚，並掌握討論議題重點，會後受訪更大方邀里長陪同，她打趣說“現在沒市長初選，放心啦！”相當親民。



民進黨高雄市議員黨內初選4日開始領表、登記，10日截止。針對是否有規劃或受邀替登記的議員站台，林岱樺5日受訪時表示，只要民進黨籍的市議員，她都責無旁貸，要來做全力的輔選。



至於外界關心民進黨高雄市長初選後的整合進度與氛圍，林岱樺表示，“我們一切都是遵照市長參選人的規劃。”記者追問是否有與賴瑞隆碰面，林表示“有碰面。”至於談了什麼，“這個都讓市長參選人來發言。”



有關民進黨在高雄喊出議會過半、高雄大贏，林岱樺表示，南北長期失衡，包括財劃法不公平的修法，因此市府要強而有力的執政團隊，更需要的是議會過半，支持地方民意的強烈訴求，議會過半這是所有身為民進黨員來講全力以赴的目標，她有信心。

