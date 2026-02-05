林沛祥：特朗普不重視賴清德　可犧牲台灣

藍委林沛祥受訪。（中評社 資料照） 中評社台北2月5日電（記者 張嘉文）針對中美領導人通電話觸及台灣問題，中國國民黨籍“立委”林沛祥今天向中評社表示，大陸再度表明了台灣問題是他們的紅線，那什麼是美國的紅線？美方會不會去觸碰中方紅線？還是最現實的，特朗普會不會可能為了什麼利益而放棄台灣？尤其特朗普明顯不重視執政的賴清德，甚至將台灣視為可被犧牲的對象。



林沛祥接受中評社訪問時表示，若特朗普最快於4月能順利訪華，展開更深入的雙邊談判，台灣問題極有可能被更深度地討論，是否會出現類似“中美第四公報”的安排，目前仍難以確認，但可以確定的是，美中之間的談判一向遵循“有捨才有得”的交易邏輯。若特朗普能在其他議題上取得實質利益，並不排除會對台灣的相關立場，特別是涉及“台獨”的問題，作出某種程度的表態或調整。



他也認為，台灣處境更為艱困，尤其特朗普明顯不重視執政的賴清德，甚至將台灣視為可被犧牲的對象，但民進黨還把施壓的人當成宗主國，這才是讓台灣面臨更加不利且難以逆轉局面的主因。



林沛祥1977年生，曾任基隆市議員、基隆市議會副議長。畢業於美國洛約拉馬利蒙特大學企業管理碩士、南加州大學公共行政碩士、拉文大學公共行政博士。



林沛祥說，現在既然在習特通話裡面提到台灣，雙邊之後要進一步談判，進一步拉扯，會持續在這議題上進行。令人擔心的是，台灣在這盤局裡面完全沒有發言權，執政的民進黨也無意或無力去積極爭取，因為美國最想要台灣的東西就是半導體，但台灣已經主動奉送給美國，在這前提下，台灣在美中之間的角色很不利。



習近平在此次通話中強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題；台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去；美方務必慎重處理對台軍售問題。特朗普則表示，重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在他任內保持美中關係良好穩定。



林沛祥認為，所有關鍵仍須觀察4月後的進展，但特朗普是一位高度交易性的“總統”，從此次他的推文可看出，特朗普關注的核心議題，包括烏克蘭、伊朗與台灣，這也顯示美中實質上已以兩個核心的方式，主導未來國際局勢的走向。



林沛祥說，中美雙方不希望因為台灣問題而導致衝突，而大陸已表明了台灣問題是紅線，但美國是否會為了其他利益觸碰中方紅線，甚至在現實利益考量下選擇犧牲台灣，都是未來談判中值得高度關注的變數。



林沛祥指出，對台灣而言，最嚴峻的問題在於，台灣正逐漸被排除在談判桌之外，成為局外人。他直言，執政的民進黨政府並未積極爭取在相關議題中的角色，導致台灣在美中之間幾乎喪失發聲與影響的空間，這也是在野黨與台灣社會普遍感到憂心的關鍵所在。



他進一步指出，美國目前最看重台灣的，仍是半導體產業，但在此之前，台灣已主動將相關關鍵利益交付美方，在這樣的前提下，反而削弱了台灣在美中關係中的戰略籌碼，使台灣處於更不利的位置。

