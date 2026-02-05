高雄議員初選登記　陳其邁子弟兵團亮相

民進黨高雄市議員初選登記中，民進黨籍高雄市長陳其邁子弟兵5日聯合造勢宣傳。（中評社 蔣繼平攝） 民進黨籍高雄市長陳其邁子弟兵5日聯合造勢宣傳，以“邁”字為符號的超人T恤亮相。（中評社 蔣繼平攝） 民進黨高雄市議員初選登記中，高雄市長陳其邁子弟兵5日聯合造勢宣傳，共同比出超人手勢合影。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月5日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁今年任期屆滿卸任，下屆市長由綠委賴瑞隆參選。民進黨高雄市議員初選登記中，5位陳其邁子弟兵5日聯合造勢宣傳，高舉“出其制勝、議邁相傳”布條，並以“邁”字為符號的超人T恤亮相，組成“邁盟”盼通過初選。



陳其邁所培育的子弟兵鄭孟洳、林志誠、張以理、鄧巧佩、張耀中，5上午日聯合舉行造勢記者會，正式宣告投入2026年高雄市議員初選。鄭孟洳、林志誠是現任議員爭取連任，張以理、鄧巧佩、張耀中是新人。綠委黃捷到場助陣並推薦。



鄭孟洳、林志誠、張以理、鄧巧佩、張耀中在記者會中特別安排彩蛋，露出藏在灰色外套裡面的“邁”字為符號的超人T恤，象徵是“邁盟”，並強調這是“陳其邁子弟兵”才有的衣服，屬於陳其邁嫡系的象徵。



另外，“邁”字秀在胸前，並有超人鑽石外框設計，字體以紅、黃色為主，也與今年高雄冬日遊樂園引進的超人氣IP“奧特曼”為發想，形容陳其邁子弟兵必須具備“五大超能力”，象徵在市政與問政上的全面戰力。



林志誠曾任陳其邁市長競選辦公室副總幹事；張以理曾任高雄市青年局長、陳其邁市長競選總部發言人；鄭孟洳曾任陳其邁“立委”時期助理；鄧巧佩曾任陳其邁市長競選總部副執行總幹事；張耀中曾擔任陳其邁市長7年的隨行秘書。



民進黨高雄市議員黨內初選4日開始領表、登記，10日截止。依照民進黨中央頒布期程，10日領表登記截止後，協調至13日截止，25日審查資格。另外，3月2日至4月10日啟動各區民調、必要時可展延一週，4月15日由中執會公告提名名單。