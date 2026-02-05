劉世芳：李貞秀未完成就職手續“立院”應解職

台“內政部長”劉世芳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月5日電（記者 鄭羿菲）陸配身份的台灣民眾黨籍“立委”李貞秀3日宣誓就職，“內政部長”劉世芳5日引用“國籍法”第20條主張，“內政部”至今未收到“立法院”回函有關李貞秀退籍資料，理論上李貞秀並未完成全部就職手續，應由“立法院”解職。



媒體追問，“國籍法”第20條第四項的範對象為“‘中華民國國民’兼具外國國籍者”，是否代表“賴政府”承認中華人民共和國是另一個國家？將賴清德定義中國大陸是“境外敵對勢力”升級為“境外敵對國家”？劉世芳並未正面回應。



她表達，“國籍法”對於“中華民國國民”的定義非常清楚，李貞秀擔任“立委”時本就有“雙重國籍”，我們在請求李貞秀放棄中華人民共和國籍的時候，一體適用。



至於“賴政府”的立場是否將中華人民共和國承認為另一個國家？劉世芳說，“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬，還有“中華民國”是一個“主權獨立的國家”，這一點她想全台灣的人都非常清楚。媒體再度追問，針對中華人民共和國的部分，是否承認為另一個國家？劉世芳僅跳針回應，“中華民國”與中華人民共和國“互不隸屬”。



“內政部長”劉世芳4日接受專訪時表示，李貞秀提出文件沒有任何章戳，不知道相關佐證是真是假。李貞秀赴陸放棄國籍的資料是“不具法律效果的放棄”，“立委”應有底線就是效忠“中華民國”，就要提供具法律效果的文件。“內政部”凡密件以上資料、個資都不會提供。



“行政院”5日召開院會後記者會，發言人李慧芝主持，“內政部長”劉世芳、“交通部次長”陳彥伯、“農業部次長”胡忠一、“衛福部次長”呂建德、“金管會副主委”陳彥良、“海巡署副署長”謝慶欽出席。