不接受李貞秀質詢？台官方：依法行政

左起，台“農業部次長”胡忠一、“內政部長”劉世芳及發言人李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月5日電（記者 鄭羿菲）陸配身份的台灣民眾黨籍“立委”李貞秀3日宣誓就職，日前有不具名官員放話“不接受質詢”，“內政部長”劉世芳也強硬下令，“內政部”凡密件以上資料都不會提供。未來會否擴及各部會？“行政院長”卓榮泰是否接受李貞秀質詢？對此，“行政院”發言人李慧芝5日指出，“行政院”一切行為將依法行政，“內政部”對相關法規的疑慮，“行政院”將參酌。



“行政院”5日召開院會後記者會，發言人李慧芝主持，“內政部長”劉世芳、陸委會副主委梁文傑、“交通部次長”陳彥伯、“農業部次長”胡忠一、“衛福部次長”呂建德、“金管會副主委”陳彥良、“海巡署”副署長謝慶欽出席。



劉世芳指出，“內政部”未來提供給李貞秀的相關資料，將依政府資料公開法、檔案法、“國家機密保護法”、個人隱私等相關法律來認定。她很認真地希望其他各“部會”首長，能按照“內政部”的審認規定辦理。



對於劉世芳主張，依國籍法，李貞秀並未完成全部的就職手續。陸委會副主委梁文傑補充說，陸配的參政權規定在《兩岸人民關係條例》中，而陸配選上後如何就任公職，規定在“國籍法”中，很多人所說的特別法優於普通法是個誤解，針對同一事項有所規定，當然特別法優於普通法，但若並未針對同一事項規定，當然就個別適用。



梁文傑指出，李貞秀有沒有完成“國籍法”規定，劉世芳已說得很清楚了。



“內政部長”劉世芳日前接受專訪表示，李貞秀提出文件沒有任何章戳，不知道相關佐證是真是假。李貞秀赴陸放棄國籍的資料是“不具法律效果的放棄”，“立委”應有底線就是效忠“中華民國”，就要提供具法律效果的文件。“內政部”凡密件以上資料、個資都不會提供。



劉世芳表示，“內政部”在1月30日前，陸續將“國籍法”第20條的相關規範，行文給李貞秀、“中選會”、“司法院”秘書長，及“立法院”秘書長，在“國籍法”第20條規範下，李貞秀要正式就職前，必須申請放棄退籍，也就是退中華人民共和國的國籍，這件事無庸置疑。理論上，李貞秀要把退籍的正式官方文件送給“立法院”，目前為止，“內政部”並未收到李貞秀退籍的申請表影本。

