紡織業投入無人機材料研發　賴清德肯定

賴清德參訪彰化紡織業，端詳業者製造的軍用品。（中評社 方敬為攝） 賴清德參訪彰化聚隆纖維公司。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化2月5日電（記者 方敬為）賴清德5日赴彰化縣參訪聚隆纖維公司，並與紡織相關業者座談，業者展示軍用背包，並宣布未來將投入無人機材料研發，配合民進黨政府號召製造業投入軍工業的政策走向，賴清德當場表示肯定，“經濟部長”龔明鑫也表示欣慰，代表政府政策對活化產業發展有所幫助。



賴清德5日赴彰化芳苑產業園區，與紡織相關產業鏈業者座談，由聚隆纖維公司董事長周文東接待，包括王惠美、“經濟部長”龔明鑫、民進黨籍彰化縣長參選人陳素月、綠委陳秀寶等人與會。



賴清德參觀聚隆纖維公司的產線及產品展示，特別對該公司製造的軍用背包、背袋感興趣，周文東介紹，該公司使用高機能紗線開發，以高強力尼龍與聚酯纖維具備耐磨、高強度特性，是軍用背包、戰術背心及帆布袋的理想材料。公司近年更深耕軍用紡織品市場，承接軍方軍用帆布背包、背袋等產品，以及軍裝與戰術裝備。



周文東並提到，聚隆纖維也積極轉型高值化產品，將進軍無人機供應鏈，開發“耐熱、耐燃的環保紗線”，投入無人機輕量化結構材料與機身覆蓋材料領域。賴清德對紡織業者轉型投入軍工業予以肯定。



賴清德先前號召製造業、機械業利用人工智慧（AI）、智慧化發展投入軍工產業，龔明鑫表示，今天參訪聚隆公司生產線，以及研發產品，看到這些產品多少都有與政府政策相對應，令人欣慰，就表示政府政策是真的有用，對產業有益。