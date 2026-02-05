台積電日廠生產3奈米　官員稱不會取代台灣

李慧芝主持記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 李慧芝主持記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月5日電（記者 鄭羿菲）日媒報導，台積電在日本興建中熊本二廠，將成量產3奈米先進半導體工廠。外界憂心，高階製程外移將導致矽盾效應遞減。“行政院”發言人李慧芝5日指出，台積電董事長魏哲家說過，海外發展並非取代台灣。台灣先進製程發展仍領先，政府將持續支持半導體產業，並保持聯繫。



日本熊本日日新聞報導，魏哲家今日上午已在日本首相官邸向日相高市早苗說明，興建中的熊本二廠將打造成日本國內第一座量產3奈米先進半導體的工廠。



熊本二廠原定生產6／7奈米半導體。



“行政院”5日召開院會後記者會，發言人李慧芝主持，“內政部長”劉世芳、“交通部次長”陳彥伯、“農業部次長”胡忠一、“衛福部次長”呂建德、“金管會副主委”陳彥良、“海巡署”副署長謝慶欽出席。



李慧芝表示，台積電佈局全球的先進製程，也在台灣是領先全球，之前“經濟部長”龔明鑫已說明，2036年半導體先進製程中，台灣佔比80%。而魏哲家也說過，台積電所有的決策都基於客戶需求，在海外的發展並不是要取代台灣，政府也會持續支持半導體產業，以台灣為本，以世界為目標，並且持續跟產業來保持聯繫。