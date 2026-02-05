黃國昌批谷立言　台官方反嗆不專業

“行政院”發言人李慧芝主持院會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月5日電（記者 鄭羿菲）針對台灣民眾黨主席黃國昌日前指美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言“介入台灣內政太深”，並指谷立言配合“行政院長”卓榮泰演戲。“行政院”發言人李慧芝5日表示，政治人物不專業且偏頗的指控，我們感到非常遺憾，黃的說法可能混淆國際社會對台灣的正確認知，呼籲發言要專業且謹慎。



黃國昌日前接受專訪時批評，谷立言“介入台灣內政太深”，若台美真的是價值同盟，希望美國尊重台灣民主程序，就像台灣尊重美國民主程序。他並指谷立言配合卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣。



“行政院”5日召開院會後記者會，發言人李慧芝主持，“內政部長”劉世芳、“交通部次長”陳彥伯、“農業部次長”胡忠一、“衛福部次長”呂建德、“金管會副主委”陳彥良、“海巡署副署長”謝慶欽出席。



李慧芝表示，台灣對於全球安全繁榮穩定扮演非常關鍵的重要角色，包括谷立言在內，各國外交官在台灣都付出熱情與專業進行外交工作，美國國務院也與AIT對台灣加強“國防”自主的立場一致。對於黃國昌不專業且偏頗的指控，我們感到非常遺憾。



李慧芝說，中國對台灣與印太地區的進入、威脅，無論是強度或次數都不斷在增加，台灣必須要與友盟國家合作，提升自主防衛的能力才是正辦，且中國對台灣的威脅也包括分化台灣與友盟之間的關系，黃國昌的說法可能會遭到利用，且影響到國際社會對台灣的正確認知、混淆國際視聽，呼籲黃國昌發言應該要專業而且謹慎。