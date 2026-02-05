桃園燈會主燈亮相　開箱馬上發小提燈

桃園市長張善政5日出席桃園燈會宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月5日電（記者 盧誠輝）桃園燈會將於25日至3月8日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園震撼登場，中國國民黨籍桃園市長張善政今天表示，今年桃園燈會以“飛馬”生肖結合桃園航空城意象，打造高13米展翼、寬18米的全金屬機械動態主燈，他邀請全台民眾到桃園來感受科技與藝術交織的沉浸式體驗。桃園市政府也表示，除桃園燈會主燈在今年首次亮相外，桃園馬年創意小提燈“馬上發”也跟著開箱。



桃園市政府5日舉辦“飛馬耀桃園”2026桃園燈會宣傳記者會，包括張善政、國民黨籍桃園市議員陳美梅、李柏坊和桃園市各宮廟代表等人都到場出席。



張善政指出，今年桃園燈會共規劃，包括“未來光域”、“森韻流域”、“dtto friends 樂園”等三大主題燈區，更以“飛馬”生肖結合桃園航空城意象，打造高13米展翼、寬18米的全金屬機械動態主燈，他邀請全台民眾到桃園來感受科技與藝術交織的沉浸式體驗。



桃園市政府表示，除桃園燈會主燈在今年首次亮相外，桃園馬年創意小提燈“馬上發”也跟著開箱，今年特別找來從事紙藝創作近40年的洪新富老師為桃園燈會量身打造，今年小提燈命名為“馬上發”，設計呼應航空城主題，採用飛機造型，由生肖“馬吉”擔任機長，象徵穩健前行。



桃園市政府指出，桃園馬年創意小提燈“馬上發”提把設計融入銅錢元素，螺旋槳則寓意“前轉（錢賺）”。提燈外觀點綴珍珠海岸意象與桃花圖樣，飛機擋風玻璃處更貼心設置存錢孔，讓民眾在燈會後可作為存錢筒使用，兼具環保與實用。