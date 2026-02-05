柯文哲選高雄市長？林育先：不參選、只輔選

民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 資料照） 中評社高雄2月5日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席黃國昌稱在野黨最大戰略目標是“打下高雄”，戰略布局最佳人選就是創黨主席柯文哲。民眾黨屏東縣黨部主委林育先向中評社表示，柯文哲不會參選，只會輔選，讓南台灣的議員突破零席，屏東縣的議員人選過年後就會各就各位，柯文哲最近也應該會有更明確的動作。



2026九合一選舉將於11月28日投票，藍綠白各黨都持續在各縣市布局。民眾黨主席黃國昌日前透露，在野黨最大戰略目標就是“打下高雄”，並稱戰略布局最佳人選就是前主席柯文哲。



林育先進一步表示，柯文哲不會參選，只會輔選。柯文哲會來南台灣long stay，應該在3月26日官司一審宣判前就會有所安排，最近柯也有到屏東拜訪，都有碰到面並談事情，可以確定柯會來南台灣輔選。



林育先表示，若嘉義市長由前白委張啟楷出線參選，柯文哲也會在嘉義市採long stay的方式進駐，因為柯文哲有說要當張啟楷的競選總幹事。所以柯文哲不會參選，柯4日也有明確回應媒體記者不要幫柯找工作。



林育先表示，為何一直有拱柯文哲出來參選高雄市長的話題，其實簡單講，就是故意要讓藍白不合，這樣綠就得利，民進黨一直在執行433理論，綠只要固守4成，藍白各3成，綠就成為相對多數。



林育先表示，柯文哲會自告奮勇來南部，是因為民眾黨一直被說是北部政黨，這樣不是辦法，所以要來南部經營，讓南部議員可破蛋，黃國昌則經營中、北部。所謂布局，就是柯文哲負責嘉義市長，以及南、高、屏的縣市議員這樣。



林育先指出，民眾黨在南台灣的縣市議員海選雖然是拉長到六月底，其實是因為還包含了徵選幹部，屏東縣議員提名的部分，在農曆年過完之後就會陸續提人選出來，目前屏東縣報名情況還OK，過年後就會各就各位。