台積電日廠生產3奈米　許宇甄： 矽盾成破窗

藍委許宇甄。（中評社 資料照） 中評社台北2月5日電／針對台積電將在日本熊本二廠量產3奈米先進半導體，投資規模上看170億美元，中國國民黨籍“立委”許宇甄今日表示，這不是單一企業的投資案，而是全球供應鏈重組下，各國以補助與政策把先進製程“拉回本土”的現實競逐。這絕非“賴政府”口中輕描淡寫的“全球佈局”，而是台灣“矽盾”正式碎裂的起始。當各國正傾舉國之力將先進製程搶回本土時，唯獨民進黨政府還在粉飾太平，無視這已是攸關“國家”存亡的嚴重警訊。



日本熊本日日新聞報導，台積電董事長魏哲家今日上午已在日本首相官邸向日相高市早苗說明，興建中的熊本二廠將打造成日本國內第一座量產3奈米先進半導體工廠。



許宇甄指出，台積電若決定將最先進的3奈米製程直接落地日本，意味著民進黨政府過去信誓旦旦宣稱“先進製程根留台灣”的承諾徹底跳票。當日本擁有3奈米產能、美國亞利桑那掌握2奈米技術，台灣在國際供應鏈中“唯一且不可取代”的戰略地位即刻瓦解。一旦台灣不再是高階晶片的唯一產地，我們引以為傲的談判籌碼與地緣安全屏障，將隨著技術外流而灰飛煙滅。



許宇甄強調，台積電加速海外先進製程布局，固然要因應特朗普政府可能採取的高關稅與地緣政治壓力，但更深層、更根本的推力，是企業對台灣投資環境的“不信任”，而這份不信任的核心，就是能源政策的失敗與供電不確定性。日前台積電董事長魏哲家在法說會上直言“最擔心台灣的電力供應”，這句話不是提醒，是控訴；不是建議，是對執政無能的當頭棒喝。



許宇甄痛批，不是台積電想走，是缺電與政策搖擺逼著他們走！政府口頭保證“未來電力充足”，產業界卻早已用腳投票。先進製程高度依賴穩定、龐大且可預期的電力供給，當台灣的電力與能源路徑長期陷入不確定，企業為了生存、為了對股東負責，只能把最敏感、最需要穩定條件的產能移往制度更確定、補助更明確、供電更可預期的地方。這不是單純“技術外移”，而是把高階人才、關鍵供應鏈與產業聚落一併帶走，台灣面對的將是“人才失血”與“產業空洞化”的連鎖效應。



許宇甄進一步指出，日本不只大力爭取台積電，其本土國家隊Rapidus也預計在2027年量產2奈米。更令人不安的是，過去曾出現Rapidus相關供應鏈涉嫌竊取台積電技術的疑雲。如今台積電把3奈米帶進日本，短期或許能以市場區隔自我安慰，但長期而言，就是在協助日本重建完整的先進半導體生態系。當日本與美國的供應鏈自主性逐步提升、先進製程的“去台灣化”加速推進，台灣在國際局勢中的不可替代性就會下滑，“國安”風險也會隨之放大。



許宇甄嚴厲批評，“行政院長”期以鴕鳥心態自欺欺人，硬說海外設廠不是“外移”而是“擴張”，硬把產業流失說成“國力延伸”。但人民看得很清楚：先進製程一旦不再集中在台灣，矽盾就不再是盾，只剩被各國拆解分裝的零件；“護國神山”一旦被迫在海外分散關鍵支點，台灣的安全與產業命脈就不再牢牢握在自己手裡。今日台積電3奈米的外移，就是台灣產業空洞化的序曲，“賴政府”執意孤行，終將成為葬送台灣經濟優勢的歷史罪人。

