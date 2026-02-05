台積電撐起經濟　彭博點出台灣一危機

《彭博社》4日報導，台灣的AI熱潮正在催生更多百萬富翁，卻也同時加劇不平等。（照：《彭博社》Ｘ） 中評社台北2月5日電／《彭博社》4日報導，“台灣的AI熱潮正在催生更多百萬富翁，卻也同時加劇不平等”，貧富差距問題甚至比美國更嚴重。台積電（TSMC）撐起的經濟繁榮，並未讓大多數民眾有感，甚至有學者認為，相對貧窮感強烈，執政者若無法恐怕影響2028年大選勝算。



報導指出，全球對於AI晶片的高度需求，已讓台積電成為亞洲市值最高企業，並讓台灣規模9220億美元的經濟體，晉升為全球成長最快速之一。瑞銀集團（UBS Group AG）預測，到了2028年，台灣新增的百萬（美元）富翁人數將居全球之冠。



不過，“日益擴大的所得差距，讓台灣成為不平等情況最嚴重的富裕經濟體之一”。世界不平等實驗室（World Inequality Lab）數據顯示，台灣前10％高所得者拿走全台48％收入總額，底層一半民眾僅分得12％，所得集中程度超越美國。



“內政部”數據顯示，台北平均房價已達家戶收入中位數逾15倍，超越長年被評為全球最貴城市的香港。



台積電非主管職員工年薪約11萬美元（約新台幣348萬元），是台灣平均薪資4倍。一名在台積電任職10年的工程師透露，儘管入職後薪水成長好幾倍，他的消費習慣仍沒有改變太多，約將70％收入用於儲蓄及投資，例如股票及房地產，“我們工程師是理性消費的族群”。



彭博分析，台灣正呈現“雙速成長”現象：出口與投資快速擴張，內需與消費卻相對疲弱。去年台灣貿易順差暴增逾一倍，達1570億美元，但家庭消費對8.6%經濟成長的貢獻僅0.7個百分點，其餘動能主要來自淨出口與投資。台灣央行總裁楊金龍甚至形容，這種由單一產業驅動的成長模式“並不正常”，今年電子產業預料將貢獻超過7成的經濟成長。



“中研院”社會學研究所研究員吳介民指出，這種結構已滋生強烈的“相對貧窮感”，若無法改善，恐影響政治穩定。政府方面則強調，租金補貼、育兒津貼與稅負減免等政策，正試圖緩解貧富差距。



報導也提醒，台灣高度依賴半導體產業，除了經濟風險，也牽動地緣政治。美國總統特朗普推動的“對等關稅”政策，雖對半導體產品暫時豁免，但已重創仰賴美國市場的台灣汽車零組件與機械製造商，不少中小企業被迫停業。若未來更多供應鏈與產能被要求移往美國，台灣的“矽盾”效應是否仍能維持，也成為外界關注焦點。



彭博指出，台灣晶片實力對經濟與安全至關重要，但若成長果實無法擴散至整體社會，薪資追不上房價、財富差距持續擴大，這場由台積電撐起的繁榮，恐難以長久支撐社會與政治穩定。