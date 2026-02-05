中美領袖通話　劉燈鐘：特朗普鋪墊訪華

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月6日電（記者 方敬為）中美領袖4日晚間通話，觸及台灣議題。金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，中美領袖此刻通話，或在鋪墊今年4月美國總統特朗普訪華，特朗普主政下，美國重返孤立主義，並奉行大國外交，特朗普喊出中美G2結構，在符合美國利益之下，中美關係正在發生變化，台灣面臨邊緣化風險，要當心淪為大國交易的談判籌碼。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



中美兩國領袖於2月4日晚間通話，特朗普透過社群平台“真實社群”（Truth Social）發文寫到，已與中國國家主席習近平討論了許多議題，雙方不僅針對貿易、俄烏戰爭與伊朗局勢深度交換意見，更直觸“台灣問題”。



劉燈鐘認為，中美領袖通話與接下來特朗普訪華有直接的關聯性，美方已證實，今年中美領袖預計將有高達4次的會面機會，此外，學界、政界也高度關注雙方是否可能簽署“第四個公報”，中美如此頻繁的高層互動，台灣要有所警覺。



劉燈鐘指出，審視特朗普重返白宮後的執政軌跡，其對國際社會的諸多承諾多半落空，無論是俄烏戰爭的僵局、美國本土經濟的疲軟，乃至於美洲地緣政治的掌控，皆充滿爭議且未見實質成效。美國國內對於特朗普的治理表現日漸不滿，社會動盪，這使得特朗普迫切需要透過外交舞台來轉移焦點。



劉燈鐘認為，特朗普此時積極尋求與習近平會面，意在透過雙方對話尋求共識，以挽救其低迷的聲望；反觀中國國力持續上升，習近平對此會晤的急迫性遠低於特朗普，這種“美方有求於中方”的態勢，使得北京在談判桌上佔據了相對主動的戰略地位。