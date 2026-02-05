盧秀燕訪美切割兩岸路線？李中：過度解讀

國民黨中常委、台中市議員李中。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月6日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕預計3月訪美，被外界解讀有意切割黨主席鄭麗文的兩岸路線。國民黨中常委、台中市議員李中接受中評社訪問表示，國民黨本來就是“友陸親美”，盧秀燕訪美，與鄭麗文經營兩岸關係不衝突，純屬過度解讀。李中指出，藍營正在搭建兩岸和平的橋樑，黨籍縣市首長赴美交流，能夠替政黨創造多元國際空間，兩者可以並行。



李中表示，國民黨在鄭麗文主席的領導下，強化經營兩岸關係，日前並睽違十年舉辦國共交流活動，同時也維持與美國的關係，這正是彰顯國民黨與民進黨不同之處。藍營推動兩岸交流本身即是緩解衝突的良方，在當前肅殺的兩岸氛圍中，若缺乏溝通管道，無異於放任民進黨將局勢推向兵戎相見的邊緣。



李中指出，國民黨面對民進黨政府逐漸放棄經營兩岸關係，且賴清德鮮明的“台獨”政治傾向可能激起兩岸直接對撞的風險，國民黨更有必要扛起維持和平的重責大任。在鄭主席的帶領下，黨中央重申“九二共識、反對‘台獨′”及文化認同論述，並積極重建與中國共產黨的溝通橋樑。這並非單純的政治動作，而是為了在台海動盪之際，為台灣保留一條迴旋的生路，展現負責任在野黨的態度。



李中認為，台灣的民主社會不能僅容許民進黨一黨獨大的聲音，國民黨必須扮演關鍵的平衡角色，代表島內渴望和平的沉默多數與對岸進行友好交流。他肯定黨中央團隊無懼於外界“抹紅”的壓力，堅持做對的事，這種勇於任事的態度，正是國民黨與民進黨做出市場區隔、並在選舉中爭取民意認同的重要利基。



針對盧秀燕卸任前規劃訪美，李中認為，與黨中央的兩岸路線不相衝突，國民黨的對外戰略向來是“友陸親美”，兩者並行不悖。鄭麗文主席本身也定調“先陸後美”的對外關係經營策略，未來也有訪美計劃；而盧秀燕身為地方首長且即將卸任，其出訪行程自有市政與個人的考量，外界應予以尊重，不應刻意分化或放大檢視。