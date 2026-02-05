民眾黨嗆劉世芳：兩岸條例明定陸配非外國人

民眾黨。（中評社 資料照） 中評社台北2月5日電／台“內政部”劉世芳今天表態台灣民眾黨不區“立委”、陸配李貞秀具有“雙重國籍”，並認為李未完成全部就職手續。對此，民眾黨回應，依《“憲法”》及《兩岸人民關係條例》，陸配人士依法並非“外國人”，卻又要求其依《“國籍法”》放棄“外國國籍”，法律邏輯自相矛盾。



劉世芳5日出席“行政院會”後記者會，被問及“內政部”引用《國籍法》第20條第4項規定，內文稱“中華民國”國民兼具外國國籍者”，這是否代表“賴政府”承認李貞秀是“中華民國”國民，但也具有外國國籍，意指台灣已承認中華人民共和國是另一個國家了嗎？劉世芳當時回應，“《國籍法》講的非常清楚，就是“中華民國”國民，它的定義非常清楚，所以在這次李貞秀要擔任“立委”部分，本來就是有“雙重國籍”，在請求她放棄退籍中華人民共和國國籍資格時，其實是一體適用”。



但現場媒體追問，政府現在是承認中華人民共和國是另外一個國家嗎？劉世芳則不敢正面表態，僅說“‘中華民國’與中華人民共和國‘互不隸屬’，還有‘中華民國’是一個‘主權獨立國家’，全台灣人都非常清楚，講述非常清楚了。”



針對劉世芳稱李貞秀有“雙重國籍”，但不回應是否承認中華人民共和國是獨立國家，民眾黨表示，民進黨政府意圖操弄李貞秀國籍問題，作為廉價政治攻擊工具，自失立場進退失據，相關說法自相矛盾自曝其短已昭然若揭。



民眾黨強調，“賴政府”明知長居台灣且依法已入籍“中華民國國籍”者，欲放棄中國人民共和國國籍有其客觀難度，即使當事人依照程序提出申請，准駁權限皆為中國政府，與當事人主觀意願毫無關聯。



民眾黨指出，依《“中華民國憲法”》及《兩岸人民關係條例》，陸配人士並非“外國人”，既然依法不是外國人，卻又要求其依《“國籍法”》放棄“外國國籍”，法律邏輯自相矛盾；民眾黨主席黃國昌也多次重申一切依法行政，“法律怎麼規定就怎麼執行”，民眾黨不會無視法律，更不會陷入民進黨政府抹紅政治操作。



民眾黨說，蔡英文執政期間，陸委會曾於2021年10月13日發布新聞稿強調“中華民國”是“主權獨立的國家”，“‘中華民國’目前轄區台、澎、金、馬從未被中華人民共和國所統治”，兩岸“互不隸屬”的主張，明確說明兩岸客觀事實，也是當前的台海現狀。



民眾黨呼籲，“賴政府”恪遵《“憲法”》及《兩岸人民關係條例》相關規定，切勿敵我不分，無視府院黨高層諜影幢幢，卻頻頻刁難已在台灣落地生根的新住民，欺善怕惡之舉令人唾棄。