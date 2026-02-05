台積電四成移美　龔明鑫：到2028算不出來

台“經長”龔明鑫。（中評社 方敬為攝） 中評社台北2月5日電／台積電董事長魏哲家今天與日本首相高市早苗會面，台積電也透過新聞稿正式宣布，正在評估規劃將熊本二廠導入更先進的3奈米製程。“經濟部長”龔明鑫今天受訪表示，目前投審會還沒收到申請，但台積電對外投資都是因應當地的客戶要求，最先進的技術、最大的量還是會在台灣，海外的量跟台灣比起來是很少很少。



對於美國商務部長盧特尼克3日在演說中再次談到，全球晶片生產過度集中在台灣，目標是讓美國在先進半導體製造領域取得4成市占。龔明鑫表示，到2028年（美國總統大選）要達到的4成，“怎麼算也算不出來”，因為第二個廠2027年才會蓋好，第三個廠才開始要蓋，能生產多少產能，“大家都算不出來”。



針對外界談及台灣“空洞化”的疑慮，他強調，台灣當然不會空洞化，台積電的規劃持續在增加，顧客追著台積電跑，包含黃仁勳都提到希望趕快。



他指出，只有台積電有機會，一定會投資台灣，將來的產能也非常客觀。台積電在日本主要原因，台積電對外投資都是因應當地的客戶需求，日本第一個廠主要應用在車子，現在需求最大的是AI伺服器，也是因應客戶的需要。



他強調，最先進的技術、最大的量還是會在台灣，海外的量跟台灣比起來是很少很少。

