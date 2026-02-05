【
陸恢復上海居民遊金馬 陸委會要小兩會先溝通
http://www.CRNTT.com
2026-02-05 17:47:27
陸委會副主委兼發言人梁文傑主持記者會。（中評社 鄭羿菲攝）
陸委會副主委兼發言人梁文傑主持記者會。（中評社 鄭羿菲攝）
中評社台北2月5日電（記者 鄭羿菲）中國大陸文旅部4日宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。陸委會副主委梁文傑5日表示，這是為了一個特殊的政治場合，特別提出來看起來像是善意，但背後政治操作很明顯，陸委會還是主張由小兩會溝通，請對岸儘速回覆我們。
