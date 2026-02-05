子女街頭搶人！102歲人瑞娶看護掀風暴

一名高齡102歲王姓人瑞突與69歲看護登記結婚引發關注，律師黃柏榮提出看法。（照：黃柏榮臉書） 中評社台北2月5日電／台灣爆發奇聞！台北市中山區一名高齡102歲王姓人瑞突與69歲看護登記結婚，子女事後才知情，怒控看護覬覦父親名下價值數億元房產，還限制家屬接觸形同軟禁，雙方鬧上法院，甚至在醫院外上演“搶人大戰”，子女硬把老人的輪椅推走，欲快速離開現場，看護一路狂追，還互相拉扯。



對此，律師李怡貞提出質疑，兩人年齡差距高達40歲，戶政人員難道完全不用關心狀況？結婚登記還需要兩名證人，“這兩個證人真的有良心嗎？”



綜合台媒報導，王姓老翁居住在台北市中山區，早年從事土地代書，名下擁有多筆房產與土地，市值約數億元，育有10名子女。家屬指出，賴姓看護自2009年起照顧父親，父親陸續給了看護及其2名子女共7間房屋、7筆土地，市值約2億元。未料1月5日，賴婦竟悄悄與102歲王翁完成結婚登記，子女全被蒙在鼓裡。



本月3日下午3時許，賴婦推著輪椅帶王翁到馬偕醫院複診取藥時，王翁3名兒子、3名媳婦及4名孫子在側門埋伏，突然衝上前將輪椅搶走，迅速把王翁推上附近等候的計程車離開，現場宛如“搶人”戲碼，也讓雙方衝突全面檯面化。



李怡貞今天在臉書發文表示，看到“價值8億的失智人瑞”新聞忍不住想問，戶政人員面對如此高齡、又與對方相差40歲的結婚組合，是否完全不用多問一句就直接登記？她也點出，依法結婚登記需有兩名證人，“這兩位證人有沒有基本良心？”並直言現在家屬是在“跟老天爺搶時間”，建議快速進行各種法律呈現，“8億已經掉一半到外人口袋了啦，超可惡”。



有網友質疑李怡貞是否先求證，“新聞指出戶政人員承辦時，老人意識清楚可應答，你的指責是事實還是情緒？”也有人補充，家屬已在走監護宣告程序，看護疑似趁空窗期完成登記。

