陸委會：李貞秀仍有“雙重國籍”索資最嚴處理
http://www.CRNTT.com   2026-02-05 18:24:16


陸委會副主委兼發言人梁文傑主持記者會。（中評社　鄭羿菲攝）
　　中評社台北2月5日電（記者　鄭羿菲）陸配身份的台灣民眾黨籍“立委”李貞秀3日宣誓就職，“內政部長”劉世芳強硬下令，“內政部”凡密件以上資料都不會提供。陸委會副主委梁文傑5日表示，即便“內政部”認定李貞秀申請放棄國籍相關資料有效，未來擔任“立委”一年內可以完備放棄國籍，但在這一年內李貞秀還是有“雙重國籍”，為了“保護”李貞秀，陸委會對她索取資料，也會用最嚴格的條件處理。

