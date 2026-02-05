嘉義縣政府辦喵咪認養活動　中籤率僅0.6%

嘉義縣家畜疾病防治日前推出“喵星人命定配對活動”，逾5660人次登記認養。（嘉義縣政府提供） 中評社嘉義2月5日電／嘉義縣家畜疾病防治所去年沒入非法繁殖28隻品種貓及緊急救援安置的1隻混種貓，日前推出“喵星人命定配對活動”，逾5660人次登記認養。2月8日將由民進黨籍嘉義縣長翁章梁抽出幸運飼主。



嘉畜所推出“喵星人命定配對活動”，活動限定嘉義縣民參加，短短5天竟吸引超過5660人次登記認養，預計8日上午10點直播抽籤，中籤率僅0.6%，抽中就是天選之人。



家畜所今天發布新聞稿表示，2024年曾辦理貓認養抽籤活動，15隻貓就吸引超過2.5萬人次登記，考量當時中籤者皆非嘉義縣民，這次活動改為限定嘉義鄉親參與。



家畜所所長林珮如說，本次配對活動貓咪含曼赤肯2隻、英國長毛貓1隻、小步舞曲1隻、英國短毛貓24隻，其中半數皆為3至5月齡幼貓，所有貓咪均已完成晶片植入、基礎疫苗，都十分健康、活潑且親人。



登記人氣王前3名都是英國短毛貓，編號分別為第19號、第20號與第5號。值得一提的是，其中一隻緊急收容安置的混種幼貓，即使沒有品種光環，仍吸引63位民眾登記爭取認養資格，展現社會大眾對生命價值的高度認同。



嘉義縣政府提醒，本活動僅限戶籍設於嘉義縣、年滿18歲的民眾參加。每隻貓將抽出正取1名、備取2名認養人，每人至多以中籤1隻為原則。若重復中籤則由備取遞補，縣府保有評估該認養人是否合適認養的權利。預約於2月12日中午前完成認養程序，若正取者逾期未認養，將由備取遞補，認養後也將追蹤關懷。若幼貓尚未完成絕育，須依規定期限完成手術，落實動保責任。



縣府期盼認養不僅是把動物帶回家，更是一項長期承諾，呼籲大眾應正視犬貓生命價值，強調“認養不棄養，拒買非法繁殖”的重要性。誠摯邀請有意願的民眾把握年前時機，讓更多貓咪不再留在園區，而能走進溫暖家園，一同迎接新年。