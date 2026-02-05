賴“4個不變”回應習特通話　王淺秋：說謊

王淺秋。（中評社 資料照) 中評社台北2月5日電／美國總統特朗普和中國國家主席習近平通話談及台灣議題。賴清德今天表示，台美之間也有很好的溝通管道，美中台關係維持不變，合作計劃持續進行不會改變。賴也重申“美中台”關係的4個不變。前高雄市新聞局長、媒體人王淺秋批評，賴清德還是繼續說謊、造謠的模式回應，是台灣的悲哀。



王淺秋今日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴清德得知習特通話談到台灣問題，應該很尷尬，前一天還志得意滿引用美參議員批在野擋“國防”預算，來打擊在野黨，隔天卻大翻轉，這有多尷尬。



她說，賴清德不斷強調美台合作多密切，編列高額的軍購預算、讓半導體供應鏈赴美等，意圖營造美國會站在台灣這邊，結果半夜習特通話後，特朗普發文稱與中國關係非常好，雙方都清楚維持這樣的關係非常重要，只提到“台灣”兩字，其他都交由中國大陸去詮釋。



王淺秋指出，賴清德照理說，應該要告訴“國人”台灣面臨的危機是什麼？台灣處境很艱難，要如何怎麼因應？然而，這次習特對話，顯示了台灣做了那麼多，都動搖不了習、特兩位領導人決定台灣命運的發展，“賴清德能講實話嗎？賴清德能不尷尬嗎？”



她續指，賴清德只好繼續選擇用說謊、造謠的模式，用習特對話沒有發布的內容，稱美中台三邊關係，維持4個不變。更好笑的是民進黨“立院”黨團幹事長鍾佳濱，竟要求基於新聞自由，習特應公布全部內容，“行政院”都未能完全公開台美關稅談判過程，更何況是兩大領袖對談。



王淺秋表示，賴清德用這種方式洗地，是台灣的悲哀，他應該用領導人的高度及角度，告訴“國人”應該怎麼辦，提醒風險及因應措施。