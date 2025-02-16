中評鏡頭：比利時法語出版品參與台北書展

繪本插畫家諾依慕・菲法赫（Noémie Favart）。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月6日電（記者 莊亦軒）2026年台北國際書展中，比利時館（A925）成為法語出版交流的重要亮點。比利時館由比利時法語文化區國際關係總署（Wallonie-Bruxelles International, WBI）與比利時台北辦事處瓦隆尼亞區經貿組共同策畫，持續推廣法語文學、圖像敘事與跨文化出版合作，展現比利時法語區出版的多元樣貌與創作能量。



今年比利時館特別聚焦圖像敘事與漫畫創作的當代表現，涵蓋圖像小說、藝術漫畫及跨媒介出版形式。受邀創作者包括2025年安古蘭國際漫畫節大眾獎得主艾莉克斯・葛杭（Alix Garin），以及繪本插畫家諾依慕・菲法赫（Noémie Favart）。兩位創作者作品已於多國出版，並屢獲國際獎項肯定，展現比利時法語區創作者在敘事手法、視覺風格與議題深度上的成熟表現，也讓台灣讀者得以近距離接觸歐洲當代出版創作。



諾依慕・菲法赫即使已懷有六個月身孕，仍親自來台參與書展活動，並在現場替購書的小朋友即席繪製專屬簽名插畫，吸引不少親子讀者駐足互動，展現溫馨的閱讀交流氛圍。訪談過程中，由法文翻譯Clémentine Schulteur擔任溝通橋梁，協助記者與諾依慕順利交流。



針對成為母親後是否影響創作方向，諾依慕透過翻譯表示，過去她的文字繪本主要鎖定6至12歲兒童，而插畫為主的讀本則以3至6歲學齡前孩童為對象；隨著即將迎來孩子，她開始思考如何與尚未識字的幼兒溝通，也逐漸構思新的創作形式，嘗試以更直觀的視覺語言傳達情感與故事內容。



本屆比利時館共集結16家比利時法語出版社與文化機構參展，涵蓋文學小說、非小說、童書與繪本、漫畫與圖像敘事等領域，內容橫跨不同世代與閱讀族群，呈現比利時法語出版在題材、風格與形式上的豐富層次。策展團隊近年也積極深化與台灣公立圖書館的合作，並推動台比漫畫家跨國創作計畫，逐步拓展雙邊出版交流的深度與廣度。今年更首度納入藝術、科普、攝影及財經等類型出版社，進一步擴大交流範疇。

