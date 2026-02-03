李明析韓美關稅探戈　特朗普不滿李在明親中

李明接受中評社專訪。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北2月6日電（記者 俞敦平）美國總統特朗普宣佈將對韓關稅調升至25％，表面理由是韓國國會遲未批准投資協議，但政治大學兼任教授李明接受中評社專訪時分析，實則是特朗普對韓國總統李在明近期“親中”路線的警告。不同於外界認為此舉是“殺雞儆猴”，李明認為這是對韓的精準打擊，因為各國未必能對他國遭遇感同身受。此外，韓國雖執政黨國會過半卻卡自家法案，凸顯議員因信任司法獨立而具備敢與當權者角力的高度自主性。李明預料韓方將“以拖待變”，韓美雙方將藉這一系列的外交探戈重啟談判。



李明為美國維吉尼亞大學政治與外交學系博士，曾任政大外交系主任、國際事務學院院長、韓國研究學會理事長、日本京都立命館大學客座教授等職，現為政大外交系兼任教授。研究專長包括國際關係、國際衝突與危機管理、東北亞安全、兩岸關係。



美國白宮日前發布公告，指責韓國國會遲遲未能批准去年11月李在明政府與美方簽署的“美韓戰略投資諒解備忘錄”，宣布將對韓國汽車、藥品與木材等商品的關稅稅率，由原訂協議的15％一口氣調升至25％。此舉引發首爾政壇震盪，韓方隨即釋出將於2月9日成立“特別對策委員會”的消息，力拚在一個月內審議對美投資法案。然而，這場貿易爭端的時間點敏感，正值李在明政府與中國大陸互動頻繁，且韓國國會明明由執政黨單獨過半，卻罕見地擱置同黨總統談好的協議，引發外界高度關注。



針對這場突如其來的關稅重拳，李明認為韓國國會卡關恐怕只是美方的借口，真正的導火線在於韓國總統李在明近期的親中行徑。李在明於一月初訪中，不僅喊出“韓中關係改善元年”，更簽署多項合作備忘錄。在北京眼中，對韓釋放黃海浮標內移等善意，是為了拉攏韓國以牽制美日同盟；但在特朗普看來，韓國的舉動觸犯了霸權的大忌。至於外界推測此舉是否為“棒打出頭鳥”、意在殺雞儆猴給其他元首訪中的國家看？李明則持保留態度，他認為特朗普“愛打誰就打誰”，這屬於針對韓國的精準打擊，因為各國國情不同，看著別人被打，其他國家未必能感同身受。特朗普此舉純粹是針對美韓關係而來：我可以跟習近平交好，但不代表你這個小弟可以在沒我允許下，私自跟中國大陸親近。

