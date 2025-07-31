楊永明：台灣民眾渴望兩岸交流決心已擋不住

國民黨政策會副執行長、台灣大學政治學系兼任教授楊永明，5日從北京返台。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月6日電（記者 盧誠輝）國共智庫交流論壇4日落幕，隨行出席的中國國民黨政策會副執行長、台灣大學政治學系兼任教授楊永明接受中評社訪問表示，從這次國共智庫交流各產業的熱絡互動看來，台灣民眾渴望兩岸交流的決心已經擋不住，他呼籲民進黨政府不要再搞意識形態，而是要考慮到人民與產業的真正需求。



楊永明5日隨同國民黨副主席蕭旭岑從北京返台。



他強調，作為一個執政黨，思考的不應該老是衹有意識形態，而是要真正考慮到人民與產業的需求，尤其是現在台灣民眾渴望兩岸交流的決心已經擋不住，大家對兩岸儘快恢復正常往來都有很大的期盼，未來透過國共智庫交流的持續推動，他相信兩岸會有更多的地方可以彼此相互學習。



他提到，此行讓他看到兩岸民間在產業層面的關係非常密切，台商長久以來在大陸的投資也很多，光是在北京的台商就有超過1200家，而以大陸現在科技進步的速度，相關產業供應鏈也遍布全球，許多台商現在正加快腳步跟相關供應鏈在進行整合，像他此行就看到很多台商企業與學者都非常積極主動，因為大家都感覺到時間不能再等了。



楊永明指出，去年兩岸的貿易額已經來到3100億美元，台灣出超（貿易順差）約1500億美元，雖然看起來好像跟美國的出超金額差不多，但台灣對大陸的傳統產業、機械產業與農產品的比例卻相當高，這也證明台商在大陸投資的布局非常龐大，所以兩岸在經濟與社會各方面本來就有很多的密切連結。



楊永明說，他在北京清華大學參訪人工智能學院時看到大陸AI產業的發展，也印證了NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳所言，“全球有一半的AI人才都在中國大陸”。大陸現在每年出產約1百位AI博士生，學校幾十位教授當中，有超過一半都是大陸自己所培養出來的，所發表的也都是領先國際的技術，跟相關產業之間的合作更超過人民幣300億元。

