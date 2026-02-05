趙建民：特朗普不踩紅線　想談個好交易

前陸委會副主委趙建民。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月6日電（記者 張嘉文）中美領袖4日晚間通話，觸及台灣議題。前陸委會副主委、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”兼任教授趙建民向中評社表示，中方用台灣是中國的領土，堅定表達了台灣問題是核心的立場；而特朗普的態度也無意去挑戰，甚至是有意無意讓中方知道，他並不反對中方堅持的紅線，目的當然就是為了和中方做一個好交易。



中國國家主席習近平4日與美國總統特朗普通話，這是習特自2025年1月以來的第六次通話。習近平在此次通話中強調，台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去；美方務必慎重處理對台軍售問題。特朗普則表示，重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在他任內保持美中關係良好穩定。



在與特朗普通電話前，習近平先與俄羅斯總統普京視訊會晤，形成罕見中方領導人同一天與美俄領導人交流聯繫場景。



趙建民對此接受中評社訪問時表示，中方領導人同時與俄國及美國領導人通話，在過去並不常見。以往多半是美國較為主動，同時與兩個大國領導人保持通話與協調，這次則顯示出國際局勢出現新的壓力點。



他認為，這類通話的重點不會放在台海，而是圍繞更迫切的國際安全議題展開，譬如烏克蘭與伊朗的情勢。



趙建民指出，伊朗與俄國、中國的關係向來友善，美國近期在中東地區軍事動作頻頻，在此情況下，中方有必要同美國與俄國進行溝通，確認未來三方在相關議題上的處理方向，這才是通話的核心背景與真正重點。



但趙建民強調，只要中美最高領導人通話，台灣問題就不可能完全迴避，這次談到台灣本就在意料之中。他指出，從新華社公布的內容來看，習近平的談話基調相對和緩，但仍清楚點出關鍵重點，其中最值得注意的是，中方特別提及美國對台軍售問題。