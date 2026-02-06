2026穩贏？館長嘆國民黨把自己打死

網紅“館長”陳之漢。（中評社 資料照) 中評社台北2月6日電／各黨正積極備戰年底九合一大選，中國國民黨在新竹縣、彰化縣等地卻傳出人選喬不攏，甚至脫黨分裂的耳語。網紅館長陳之漢在直播中感嘆，國民黨在去年挺過大罷免就“膨脹了”，認為2026穩贏，內部內鬥不斷，“年底的九合一大選民進黨又要贏了，因為國民黨自己就把自己打死了”。



館長4日表示，這次的地方縣市議員提名作業，民眾黨沒什麼問題，反而是國民黨千瘡百孔，“真不愧是泱泱大黨”。他透露最近分別與國民黨正副主席鄭麗文、蕭旭岑、台灣民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌等人吃飯，大家互相交換意見。館長指出，國民黨之所以每次選舉都輸，就是因為內鬥，還沒對決民進黨候選人，自己內部就開始四分五裂。



館長透露，很多縣市長候選人、議員跑來請他支持，私底下更是內鬥不斷。像是台中、新北、新竹縣等縣市，不同派系鬥來鬥去，每個人都想出來選，一點都不團結。根本不是要不要藍白合的問題，是國民黨自己就要把自己打死。



館長警告，如果國民黨繼續鬥，年底的九合一大選民進黨又要贏了，“現在才年初，國民黨內自己就殺瘋了”，不同派系、縣市之間競爭，鄭麗文現在也是孤掌難鳴。反觀民眾黨相當單純，只要民調贏的就選誰。他點名國民黨很多人今年選舉還想玩三足鼎立，現在才是年初而已，年底情況還很難說。