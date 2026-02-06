取經美軍　台7月新增聯合防禦操演

陸戰隊官兵訓練期間運用“微型無人機”，提升戰場覺知與透明度。（台軍聞社提供資料照） 中評社台北2月6日電／台灣軍方規畫未來訓練時長與階段也將汲取美軍訓測經驗調整。“國防部長”顧立雄近日透露，今年7月將首次新增“聯合防禦操演”，以往5天4夜的兵科對抗測驗，將再結合作戰進程拉長為10天9夜的“新式兵科基地訓練”。至於今年的漢光42號演習也將會維持10天9夜；另外從今年起，教召5至7天走入歷史，全面實施14天新制，常備部隊則原兵歸原位。



顧立雄表示，軍方今年將調整訓練規畫，汲取美軍訓測經驗跟模式，區分前置訓練、戰術及戰力鑑測等三階段；今年也將執行包括立即備戰操演、聯合防禦操演、漢光演習及各軍種聯合對抗演練。據瞭解，其中7月將執行的“聯合防禦操演”是首次出現，採動態實兵操演方式，驗證支援與被支援單位的行動模式，為8月的“漢光42號”演習奠定基礎。



另外，以往陸軍5天4夜、對抗性質的戰術測驗，現在要調整結合作戰進程，依作戰計劃實施10天9夜、連續24小時的“新式兵科基地訓練”。同時納入一年義務役步兵營參訓。



他補充，透過兵科基地訓練，以一年期義務為主編成的“步兵營”，今年將配合聯兵584旅進訓三軍聯合火力實彈測考，重點在陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合聯合拘束打擊能力。而規模更大的“步兵旅”預估要到2027年，大學畢業的役男人數才會到達高峰。



另外，漢光實兵演習有去年10天的綜合演練經驗，今年的“漢光42號”演習仍會維持10天9夜。“國防部”將聚焦分散式指管作業、預想殲敵區作戰、戰場經營、留滯作戰執行效能、無人機防處與人力動員演練；同時結合縣市政府2026城鎮韌性科目，演習全程採取“實兵、實地、實裝、實況”方式推動，逐步落實“實戰化訓練”要求。



而後備教召部分，顧立雄指出，今年1月起全面實施為期14天的教召，原則上將優先以常備部隊“編實動員”來實施後備擴編動員，以補充現有編制缺額，使常備部隊“原兵歸原位”讓專長相符，驗證快速恢復戰力。