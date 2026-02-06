台人均GDP近4萬美元卻無感　郭正亮析原因

郭正亮。（截自“亮劍台灣”YouTube直播畫面) 中評社台北2月6日電／台灣經濟成長率2025年衝上8.63%，民眾卻無感，數據顯示高薪行業人口不到20%，8成民眾享受不到經濟果實，“體感貧窮”引熱議。前“立委”郭正亮指出，2025年台灣人均GDP達3萬7800美元，人均年收入卻衹有GDP的65%弱，因為錢都被公司賺走了，沒有分給員工。



郭正亮5日在《亮劍台灣》節目指出，最近已經有一些報導談及，台灣的人均GDP跟人均年收入落差極大！2025年台灣人均GDP已有3萬7800美元，第一次超過韓國，連續兩年超過日本，可是人均年收入、也就是賺到老百姓荷包的，衹有65%！有些行業衹有60%。



郭正亮強調，“這是全世界GDP折算國民所得，最低的國家！”台灣GDP有35%的錢是公司所得，或者錢根本就在海外，沒有回來；或是公司賺到了錢，不做分配，不分（紅）給員工。所以台灣如果用年收入來比，我們遠低於韓國！



郭正亮指出，韓國人均GDP比台灣少1000美元，可是人均年收入，韓國遠高於台灣！韓國每月起薪折合新台幣為4萬1600元，台灣大概衹有3萬出頭。韓國人均收入比台灣高出將近30%，為什麼會這樣？“因為這些GDP根本就沒有分給員工！”想一想就知道了，因為我們台灣的薪水是最低的。看台積電就知道，台積電到美國設廠，員工待遇是台灣的2倍；英特爾（Intel）的薪水是台灣的3倍！



郭正亮表示，台積電做先進晶片應該高於英特爾，結果只給兩倍薪水，美國的東西貴得要死，就知道台灣的公司對員工有多苛刻。錢都留在公司、留在大老闆手裡，不分給員工，不然怎麼會有這種現象？韓國不是這樣，韓國為什麼比較分給員工？因為韓國產業不是衹有半導體，各種產業都有，而且工會比較強大，久而久之，勞工運動讓員工分到了公司比較多的利潤。



郭正亮質疑，12%跟AI有關的就業人口，撐起80%的出口產值，“台灣這個經濟是高度扭曲的！”政府一面倒向高科技產業，壯大了GDP沒錯，可是台灣的分配效應非常差，政府不在乎、沒在關心。這現象從蔡英文時代就開始，經濟成長率最佳，薪資階級有沒有感受？