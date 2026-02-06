白委李貞秀無法棄陸籍　王世堅：先從寬認定

綠委王世堅。（中評社 資料照) Cheap強調：“要賣國根本不需要中國籍”，看看這幾年抓的共諜，有多少是“愛”台灣的台灣人？（Cheap臉書） 中評社台北2月6日電／台灣民眾黨籍“立委”、陸配李貞秀無法放棄大陸國籍，台“內政部”卻堅持要有相關證明佐證，同時指其未完成“立委”就職手續。民進黨籍“立委”王世堅4日接受政論節目訪問時表示，先前達到標準、沒有規定到的中配，可以從寬認定。要監督“立委”是否可能出賣台灣的國家利益，可以透過很多單位對其監督、瞭解。



百萬網紅Cheap（本名鄭才暐）則指出：“要賣國根本不需要中國籍”，看看這幾年抓的“共諜”，有多少是“愛”台灣的台灣人？



台“內政部長”劉世芳5日在“行政院會”後記者會表示，到目前為止，“內政部”沒有收到有關於李貞秀女士退籍中華人民共和國申請表的影本，所以理論上，她並沒有完成全部的就職手續。



王世堅接受廣播節目“撞新聞”時表示，陸配來台經營家庭、生活可能已長達數十年，也相信他們與對岸已切割清楚。若政府不希望陸配參選，或僅限於地方議員或里長，當初法規就應劃分清楚，他奉勸大家應團結合作，而不是持續製造對立與衝突。



網紅Cheap5日在臉書發文比喻，就像是參加一場比賽，但“報名簡章”和“領獎規定”竟然不是同一標準。兩岸關係條例規定，大陸地區人民只要在台設籍滿10年，就可以登記參選。但《國籍法》則說：公職人員不能有雙重國籍，且必須在就職一年內提出放棄證明。門檻是“設籍10年”，只要符合就能報名。但跑到終點時，主辦單位又拿出另一本冊子說：必須拿出放棄國籍證明，才能領獎。如果這證明是絕對必要的，那當初就不該讓她報名，要不然是整人嗎？



Cheap指出，據《“憲法”》規定：對岸不是國家，大陸只是淪陷地區，中共是“叛亂團體”。如果李貞秀真的拿出了中共開的官方國籍證明，等於承認對岸是“國家”，是在打“憲法”的臉？而對岸也不承認“中華民國”，所以李貞秀去辦理放棄，大陸會說：“妳又不是外國人，你只是在國內移動”。陸委會說：至今沒人成功過。

