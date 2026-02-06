台檢察長調整　遭大陸點名的陳舒怡調升

台北地檢署。（中評社 資料照） 中評社台北2月6日電／台“法務部”鑑於士林、台中地檢署檢察長任期將於今年3月屆滿，新竹地檢署檢察長出缺、屏東地檢署檢察長退休，啟動新任檢察長遴選作業，經“法務部長”鄭銘謙圈選，檢察官人事審議委員會今天公布6位新任檢察長名單，包括偵辦“共諜”案被國台辦列為“台獨”打手幫兇”的陳舒怡，升任花蓮地檢署檢察長。



另偵辦中天新聞台綽號“馬德”的記者兼主播林宸佑“共諜”案的橋頭地檢署檢察長張春暉，調桃園地檢署檢察長。



現任台中地檢署檢察長張介欽、彰化地檢署檢察長謝名冠調任司法行政職務，須報“行政院”，據悉，張介欽將接“法務部”法制司長、謝名冠將接任“法務部”廉政署長。



“法務部政務次長”徐錫祥將接任“最高檢察署”主任檢察官，以因應賴清德提名新任“檢察總長”人選被藍白封殺後，由徐錫祥以主任代理總長職務，政次遺缺由“常務次長”黃謀信接任。“法務部”廉政署長馮成接任“法務部常務次長”。



現任桃園地檢署檢察長戴文亮、士林地檢署檢察長張云綺2人調任台灣“高檢署”主任檢察官。



另據瞭解，台灣“高檢署”檢察官黃冠運將接任“法務部”保護司副司長。



“法務部”檢審會9位票選委員1月22日經過表決，推薦12位檢察長候選人至檢審會，供“法務部長”鄭銘謙圈選，鄭經2週徵詢討論後，6位新任檢察長名單今天出爐。



6位新任檢察長名單如下：



洪家原 台中地檢署檢察長



林秀敏 雲林地檢署檢察長



吳怡明 澎湖地檢署檢察長



趙燕利 金門地檢署檢察長



陳舒怡 花蓮地檢署檢察長



劉俊杰 連江地檢署檢察長



其餘檢察長異動名單如下：



士林地檢署檢察長王以文



新竹地檢署檢察長柯宜汾



桃園地檢署檢察長張春暉



屏東地檢署檢察長林彥良



彰化地檢署檢察長黃智勇



橋頭地檢署檢察長郭景東



南投地檢署檢察長周士榆



基隆地檢署檢察長陳佳秀



宜蘭地檢署檢察長王柏敦