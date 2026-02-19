鈕則勳：國民黨應三位一體強化草根論述能力

中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月22日（記者 張穎齊）針對年底地方選舉，中國國民黨如何強化論述能力，獲得選民支持？中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社訪問表示，面對當前政治攻防與論述競逐，國民黨若要補強長期被認為不足的基層論述能力，應思考以“智庫、黨中央、立法院黨團”三位一體的方式，系統性強化對基層的“草根論述”操作。



鈕則勳指出，藍軍過往在政策與“立院”攻防上並非沒有立場，但往往缺乏清楚、持續、能被基層理解與吸收的論述傳遞機制，導致支持者對國民黨“為何這樣做、不為何那樣做”的理解不夠完整，也容易在輿論場上被對手搶占主場。



鈕則勳，生於台北市，鈕祜祿氏，滿族，政治大學政治學博士，曾任中國文化大學廣告系教授兼系主任。學術專長為政治公關、政府公關、競選廣告等項目，過去曾出版多本公關、廣告與人際溝通專書。



鈕則勳向中評社說，國民黨可由黨中央、智庫與“立院”黨團分工協調，規劃草根論述的責任區塊，透過下鄉宣講、論壇座談等方式，直接向基層說明藍軍在重大議題上的立場與思考脈絡。他強調，草根論述不只是為了反擊對手，更是讓支持者理解政策邏輯與政治判斷的必要工程。



在議題設定上，鈕則勳建議，草根宣講可聚焦三大主軸，包括對等關稅的潛在風險與產業衝擊、為何需要強化兩岸互動以降低風險，以及貼近民生的經濟與生活議題。透過清楚論述，讓基層選民理解國民黨在“立法院”或政策態度上“有所為、有所不為”的原因。

