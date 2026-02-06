江啟臣邀谷立言參訪　喊朝野協商化解僵局

江啟臣（左）6日邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言（中）參訪台中機械產業。（中評社 方敬為攝） AIT處長谷立言（右）與台中精機公司董事長黃明和合影。（中評社 方敬為攝） 江啟臣6日與AIT處長谷立言到台中精機公司總部參訪。（中評社 方敬為攝） 江啟臣6日與AIT處長谷立言到台中精機公司總部參訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月6日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今天邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）參訪台中機械產業。會後媒體就美國參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）對台灣在野黨刪減軍事預算感到失望一事詢問江啟臣看法。他表示，“立院”基於權責審查預算，確實遇到一些困難與障礙，希望朝野能夠好好協商，期盼化解僵局。



谷立言先前表態支持賴清德提出新台幣1.25兆元軍事特別預算，這次則未對相關議題回應。



維克日前推文表示，看到台灣反對黨在大幅削減賴清德提出的安全預算，讓他感到失望，原本的預算提案是為急需的武器系統提供資金。鑑於中國威脅日益加劇，台灣“立法院”應該重新考慮。



江啟臣6日與AIT處長谷立言到台中參訪機械產業並與相關業者座談。上午赴台中精機公司總部參訪與董事長黃明和交流，聚焦探討美台產業合作。會後接受媒體聯訪，江啟臣針對軍費審查議題回應。



江啟臣表示，軍費審查“立法院”是基於本身權責執行，目前在總預算案及軍事特別預算方面，確實遭遇到了一些困難跟障礙，相信大家也都很清楚。不過解鈴還須繫鈴人，希望朝野各政黨能夠好好坐下來談，特別是政黨領袖，讓目前在預算審查上面的僵局能夠盡早化解。



