基隆七區室內兒童樂園　春節不打烊

基隆市7個行政區的室內兒童樂園，除了除夕外，春節不打烊。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆2月20日（記者 張穎齊）迎接農曆新年馬年，基隆市政府持續打造友善親子城市，全市7個行政區的“室內兒童樂園”在春節期間，除了除夕（2月16日）休館外，其餘假期皆正常開放，讓親子家庭春節連假也能安心出遊、共享親子時光。



廣受好評的基隆市七區（中正、中山、仁愛、信義、安樂、七堵、暖暖區）室內兒童樂園，春節不打烊，至於“親子館及祖孫館”則配合中央節慶假期，於2月15日至2月23日暫停開放。



為迎接新年到來，基隆市也規劃“親子館加室內兒童樂園新春送紅包袋”活動，自2月11日起於各親子館、祖孫館及室內兒童樂園限量發送“小樹”紅包袋。“小樹”圖案象徵兒少處以專業守護、溫暖陪伴孩子成長的初心，邀請親子家庭共迎新年好運。



值得一提的是，基隆市七堵區的室內兒童樂園開放“大孩童區”，服務對象擴及6至12歲學齡兒童。



中國國民黨籍基隆市長謝國樑表示，市府推動“一區一特色”室內兒童樂園政策以來，累計使用人次已突破53萬人，整體滿意度超過99%，市府投入新台幣1292萬餘元活化七堵樂園周邊空間，打造更符合學齡兒童需求的遊戲場域。



他指出，大童區“探索區”融入七堵舊火車站意象，設置350公分高溜滑梯；“挑戰區”則打造450公分高的“探險號列車”火車頭設施，讓孩子在遊戲中鍛鍊體能，也能認識在地鐵道文化。為兼顧遊戲品質與安全管理，每場次採網路預約15名、現場排隊15名，共30名孩童入場，還可參與扭蛋活動。



謝國樑強調，市府將持續透過多元且具挑戰性的設施設計，激發孩子想像力與肢體協調能力，打造安全、多元、具在地特色的兒童遊憩空間，讓基隆成為對孩子友善、讓家長放心的城市，並歡迎大小朋友來基隆過新年、親子共樂。