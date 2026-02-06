緊咬李貞秀　謝龍介喊話民進黨勇敢修法

藍委謝龍介受訪。（中評社 張嘉文攝） 藍委謝龍介受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月6日電（記者 張嘉文）針對“內政部長”劉世芳緊咬台灣民眾黨陸配“立委”李貞秀所謂的國籍問題，更揚言如“立法院”不理會，可能會需要到“憲法”法庭處理院際爭議，中國國民黨籍“立委”謝龍介今天批評，不曉得劉世芳在這議題上不斷攪和是什麼意思，政務官不幹正事，每天搗蛋、操弄意識形態，這對台灣內部團結一點幫助都沒有。



謝龍介說，“賴政府”如果認為兩岸人民關係條例不適用，那就勇敢地提出修法。如果認為應該“修憲”，也請賴清德大膽、公開地出來講必須“修憲”，那要怎麼修，大家來討論。



李貞秀3日正式宣誓就職，但因其無法放棄中國大陸國籍，遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定，“內政部”多次重申，“內政部”僅能提醒“立法院”依《國籍法》辦法，若李無法提出申請放棄國籍的證明，“立院”須依法解職。劉世芳昨天還強調，若“立院”有不理會的情況，可能會需要到“憲法”法庭處理院際爭議。



謝龍介今天在“立法院”受訪時對此表示，執政黨就是想繼續鬥，但在野黨是不會畏懼的，我們會正面面對，也希望劉世芳好好沉澱一下，還有很多正事需要她去做，社會還有很多弱勢的人需要她去照顧。



謝龍介說，現在台灣內政一塌糊塗，但執政黨每天都在轉移焦點，這次事件也是一樣，但這不會改變民進黨施政不力的事實。