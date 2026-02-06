李貞秀爭議　綠黨團發函要韓國瑜處理

綠委陳培瑜受訪。（中評社 俞敦平攝） 綠委陳培瑜受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月6日電（記者 俞敦平）民進黨“立法院”黨團書記長陳培瑜今日受訪時證實，針對台灣民眾黨不分區“立委”、陸配李貞秀陸籍爭議，因“立法院長”韓國瑜至今未有回應，黨團將正式發函要求院長依權責處理，強調“唯一有權解職的是韓國瑜”。



此外，對於藍白聯手三讀通過的《眷村改建條例》修法，陳培瑜也首度表態，若“行政院”決定行使“憲法”權利“不副署”，黨團將絕對尊重“行政院”的“憲政”判斷，拒絕為荒謬的個案修法背書。



針對李貞秀連日來的爭議，陳培瑜受訪時表示，雖然消費是個人自由，但包包價格到達法定門檻就應申報，且民眾黨不分區“立委”若只著眼於名牌包鞋，與前民眾黨主席柯文哲過去標榜的政治價值恐怕相去甚遠。然而相比財產申報，更核心的國籍與就職資格問題，“立法院長”韓國瑜至今仍保持沉默。



陳培瑜透露，民進黨團已決定不再等待，將正式發出公文給韓國瑜，要求院長出面說明並按照法制進行裁處，畢竟在現行體制下，唯一可以依法將其解職的人就是“立法院長”。



對於外界質疑參選與就職對國籍要求的標準不一，陳培瑜反駁，法律在不同階段本就有不同的適用法規，候選人在登記參選時就已知悉規定，且《國籍法》對於雙重國籍者的規範相當明確。她認為問題的源頭在於民眾黨明知提名的人選在現行法規下無法放棄該國籍，卻仍執意提名，現在不僅是不守法，更試圖將法律問題導向政治攻防。



針對中國國民黨籍“立委”羅智強主導修法的《眷村改建條例》，陳培瑜批評該法案純粹是為了“一個個案”修法，極其荒謬。她警告，若依照三讀版本，未來“國防部”將被迫付出更大代價替特定國宅進行修繕改建，這不僅不符合居住正義，更會排擠防務資源。



面對“行政院”可能祭出“憲法”手段拒絕副署該法案，陳培瑜明確表態，民進黨團在協商時已多次示警，若“行政院”最終判斷決定不副署，黨團絕對尊重行政權的決定。



陳培瑜呼籲國民黨與民眾黨不要再提出這種荒謬法案，也重申針對同日通過的其他爭議法案，如《衛星廣播電視法》，民進黨團雖願對部分條文妥協，但底線非常清楚，絕不認同任何讓“中天電視台”起死回生的修法企圖；至於涉及“立委”助理權益的《“立法院”組織法》，黨團也會嚴格把關，不讓“立委”透過修法以非法手段將公費助理薪資放進自己的口袋。