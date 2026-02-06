黃國昌轟台官方　實質空洞化陸配參政權

台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌6日召開“政見記者會：新北都更新幹線 快速效率三新箭”記者會，並回應媒體提問。（中評社 鄭羿菲攝） 台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌6日召開“政見記者會：新北都更新幹線 快速效率三新箭”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月6日電（記者 鄭羿菲）台“內政部長”劉世芳強硬下令，“內政部”凡密件以上資料，都不會提供給有陸籍的台灣民眾黨籍“立委”李貞秀。陸委會昨天也跟進表達“用最嚴格的條件處理”。台灣民眾黨主席黃國昌6日批評，透過自己的政治目的，恣意解釋法規，試圖實質空洞化陸配參政權，這不是一個負責任的政府。



至於未來民眾黨團如何因應？黃國昌無奈感嘆道，要說大實話的話，“國會”改革法案真正有牙齒的部分，已全被民進黨政府控制的大法官宣告“違憲”，民眾黨團過去面臨的狀況是，即便是普通件索資，也常常要不到東西，甚至劉世芳面對他的質詢時，也拿稿唸、問A答B假裝沒聽到問題。民進黨政府不斷踐踏台灣的民主法治，才是現在真正面臨的最大危機。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌6日召開“政見記者會：新北都更新幹線 快速效率三新箭”記者會，出席者還有民眾黨籍新北市議員陳世軒、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，台灣的民主法治經過這二、三十年的發展，他希望、希冀、也相信台灣是真正的法治國家，但令人遺憾的是，針對陸配參政權一事，“賴政府”卻脫離依法行政最重要的法治國精神。他曾公開講過，為何同樣是民進黨執政，針對《兩岸人民關係條例》與《國籍法》的解釋卻不同？難到台灣已變成換人主政，法律解釋就可隨時變化？



黃國昌說，奉勸民進黨政府，與其一天到晚對媒體放話，進行無端的政治攻擊，應該把時間與力氣用在人民真正關心的事情，認真做一點正事，透過自己的政治目的，恣意解釋法規，試圖實質空洞化陸配參政權，這不是一個負責任的政府。