立陶宛後悔了？陳培瑜：肉身擋車會受傷

綠委陳培瑜受訪。（中評社 俞敦平攝） 綠委陳培瑜受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月6日電（記者 俞敦平）針對立陶宛總理稱設台灣代表處如“衝向火車”一事，民進黨“立法院”黨團書記長陳培瑜今日受訪時，強調雖理解對方壓力，不否認肉身擋車會受傷，但問題核心在於“開火車撞人的是中國大陸”。



針對防務議題，她將新年願望許給海馬士等軍購預算，重批藍白營主張“貨到再審”將讓台灣淪為“國際詐騙集團”，並示警國民黨擬提出的防務特別條例恐替紅色供應鏈開後門，呼籲在野黨高抬貴手，勿讓“藍白紅”合流成為防務最大困境。



立陶宛新任總理魯吉尼涅近日接受外媒專訪，以“衝到火車前面”（jumping in front of a train）形容前政府允許設立“台灣代表處”的決策，暗示此舉雖展現價值卻讓該國承受不成比例的代價，引發國際關注外交轉向。



針對立陶宛總理的“火車論”，陳培瑜受訪時不否認肉身擋車會受傷，但直指問題核心在於“開火車的人是誰”。



對於立陶宛內部的政治考量與代表處名稱可能更動的傳聞，她表示，黨團尊重盟友的處境，也期許“外交部”能持續溝通，避免讓台灣在國際角力中成為被犧牲的一方。



另美國國防安全合作署先前批准售台的“海馬士多管火箭系統”（HIMARS）首批預計於今年交付，然而政府總預算案與相關採購條例卻在“立法院”持續卡關，在野黨提出“貨到再付款”或凍結預算的主張，讓這批軍備能否順利撥款產生變數。



中國國民黨籍“立委”牛煦庭擬提出“國防”特別條例版本，陳培瑜質疑，藍營“立委”在參加完國共智庫交流後才宣稱要提新版本，時機點令人起疑。



陳培瑜對比稱，連台灣民眾黨主席黃國昌所提版本，都明列切斷非紅供應鏈，若國民黨版反其道而行，將台灣防務產業與中國大陸合作綁定，後果將不堪設想。她呼籲國民黨“高抬貴手”，若真要提版本應依法有據，而非替紅色供應鏈開後門，當務之急應是讓“行政院”版本付委，進行實質且專業的討論。