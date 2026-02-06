直播收抖內劉世芳要修法　黃國昌：打臉自己

台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌6日召開“政見記者會，並回應媒體提問。（中評社 鄭羿菲攝） 台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌6日召開“政見記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月6日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌1月底卸任民眾黨籍不分區“立委”後，2月開跑參選新北市長。在2天的直播中，收到30萬元“抖內”。“內政部長”世芳4日被問及此事時說，這不符合候選人可使用的合法政治獻金監督管道，相關法規目前已在“行政院”審議中。黃國昌則反嗆，劉世芳的發言可一邊恣意政治攻擊、抹黑，一邊卻打臉自己毫無自覺。



黃國昌1月底卸任民眾黨籍不分區“立委”後，2月開幕新北市長競選總部。劉世芳昨天表達，抖內是經過數位網路，不容易調閱，也不容易做監控審查，用抖內的方式並不符合未來候選人可以使用正式的合法政治獻金法管道。“內政部”已與“監察院”完成多次加強法律規範的會議，現在送“行政院”審議中，未來會送給“立法院”參考。



黃國昌反批，劉世芳也說未來朝修法研議，不就代表依照現行法規，根本沒有任何違法嗎？他搖搖頭說，劉世芳的發言可一邊恣意政治攻擊、抹黑，一邊卻打臉自己毫無自覺。



另“行政院長”卓榮泰6日表達，不予副署“立法院”1月16日三讀通過修正“眷改條例”。黃國昌也表示，賴清德與卓榮泰已經“違憲”違到習慣了，賴清德、卓榮泰專制獨裁違法濫權食髓知味，一再破壞台灣民主“憲政”，在台灣民主發展史上烙下非常深刻的恥辱印記。相關的政治責任與法律責任追究的腳步不會因此停下。



台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌6日召開“政見記者會：新北都更新幹線 快速效率三新箭”記者會，出席者還有民眾黨籍新北市議員陳世軒、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君。