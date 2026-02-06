高雄重演2018？賴瑞隆：當時被韓國瑜騙了

民進黨2026高雄市長參選人賴瑞隆。（中評社 蔣繼平攝） 賴瑞隆6日上午到高雄市黨部陪同新潮流菊系為主的“南方問政聯盟”進行初選登記造勢宣傳。（中評社 蔣繼平攝） 民進黨2026高雄市長參選人賴瑞隆受訪。（中評社 蔣繼平攝） 民進黨高雄市黨部。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月6日電（記者 蔣繼平）2026高雄市長選戰由綠委賴瑞隆將可能對決藍委柯志恩。針對作家苦苓提出民進黨已非提名一顆西瓜也會上，要慎防2018年失守高雄重演。賴瑞隆6日回應“今年的選戰絕對不是一場輕鬆而簡單的選戰，會謹慎小心、全力以赴守住高雄，守護台灣。”



苦苓透過臉書發文對高雄市長選情發出警告，若民進黨若掉以輕心，恐重演2018年爆冷失守的情況，民進黨早已不再處於“提名一顆西瓜也會選上”的時代，如今選民結構與政治氛圍都已改變，綠營必須更審慎以對。



對此，賴瑞隆表示，這些都是確實須謹慎小心的，特別是2018年時曾發生了“韓流現象”，高雄人被騙了之後，還花了1年多的時間才用93萬9千多票罷韓成功，這樣的歷史記憶、高雄人都深切記在心裡，所以今年選舉絕對不能夠大意。



韓國瑜2018年被國民黨提名參選高雄市長，拿下89萬2545票，以15萬票差距擊敗民進黨提名的陳其邁，當選高雄市長。



賴瑞隆表示，不管是藍軍、紅軍甚至於網軍，目前都全在對高雄進行各項攻訐。他會團結所有力量、大家全力以赴，一定要守住高雄。



賴瑞隆表示，初選過後、陸續與參與初選的綠委聯繫，也與民進黨籍高雄市長陳其邁數度見面討論。他很感謝大家相挺，希望能延續陳其邁的市政成績，並讓整個團隊的戰力發揮到最大。



民進黨六都市議員初選正在登記中，賴瑞隆6日上午到高雄市黨部陪同新潮流菊系為主的“南方問政聯盟”進行初選登記造勢宣傳。