甜心議員林穎孟涉貪又控富二代前夫家暴宣判

無黨籍台北市議員林穎孟。(照：林穎孟臉書) 中評社台北2月6日電／被稱為“甜心議員”的無黨籍台北市議員林穎孟，涉詐領助理費訴訟中，又捲入家暴風波。她因不滿前誠泰銀行小開的前夫林致光，在2023年她進行人工生殖手術結束休息時，借口要求歸還她身上衣物，拉扯她棉被、搶手機，並將她推倒受傷，違反家暴保護令，憤而提告，林致光被起訴，台北地方法院6日判拘役40天，可易科罰金，可上訴。



得知判決結果後，林致光回應“仍要感謝法官在訴訟中努力嘗試還原當日狀況，但因對方提供的片段不完整影片，可能使法院最後認定有所偏誤。我會提起上訴捍衛清白，必須將事實真相查明，以還我公道，謝謝大家關心。”林穎孟說，謝謝法院還她公道，希望不要再有下一個受害者。



現年42歲的林穎孟活躍於太陽花學運，曾是時代力量發言人，於2022年12月尋求連任市議員敗選，與林致光登記密婚。林穎孟之後被控於市議員任內，涉詐領公費助理補助26萬元，2024年2月北院一審審理期間，為林女具保100萬元的林突然聲請退還保證金，才揭露雙方曾是夫妻，卻於2023年8月鬧翻，2024年1月登記離婚。



但雙方衍生多件民、刑事訴訟，包括林女訴請夫妻剩餘財產分配，本案則是林穎孟指控林致光在2023年9月15日深夜，明知她當天剛做完人工生殖手術、須臥床休息，卻借酒裝瘋、欲搶奪她身穿的上衣、蓋在身上的薄毯，以及錄影自保的手機，害她跌傷手腳。



台北地檢署原本不起訴林致光，經“高檢署”發回續查，改起訴林男涉犯家暴傷害、違反保護令等罪嫌。北院審理時，林穎孟提出事發時手機錄影，佐證林男打赤膊穿居家短褲，在她床邊跳針說“那是我的衣服”、“這是我的毯子”、“那是我的手機”，要林女歸還。



林穎孟躺在床上邊錄影邊說“請你不要騷擾我”、“你意圖讓我傷口惡化，侵害我的健康權”、“不要發酒瘋”等語，林致光嚷著“這是我家，請妳離開”，林女反擊“你出去，就不會看到我”，林男重復“丟臉”N次，最後湊近鏡頭伸手，畫面在劇烈搖晃與林女尖叫聲中結束。



林女撿起雙方拉扯掉落的手機重新錄影，要林男別再靠近，並自錄腿部稱林男“害我跌倒、瘀青”，林男回稱“去驗傷啊”、“你為什麼不離開？”



林女庭訊時哭得唏哩嘩啦，指責林男婚後動輒推她罵她髒話、把她趕出家門，她做人工生殖手術想為林男圓夢生兒子，林男仍對她家暴長達8個月、不認錯又說謊抹黑她，這段婚姻讓她很崩潰，她選擇逃離，否則“有一天會被他弄死”，淚求法官公正判決，讓大家知道“不是有錢有勢就能任意對人施暴”。



林致光不認罪，堅稱絕沒施暴，批林穎孟“很會演戲，哭哭啼啼，博取同情”，林女告他6件刑案有5件不起訴，本件他是被陷害，因為林女鬼扯，一直營造受家暴的弱勢形象，其實林女婚後持續偷錄音夫妻互動，表面上“不斷跟我親熱、喊我老公”、索取生活花費，“真的很離譜、很貪婪”。



林穎孟開完庭，眼眶泛紅受訪表示林致光習慣罵她髒話、推稱只是口頭禪，林男被法院鑑定是中度家暴再犯危險，卻用各種方式不斷抹黑她，“這樣的人，有什麼值得相信”，因為密室家暴很難舉證，希望社會多給受暴女性一點幫助、支持和溫暖。



林致光受訪不甘示弱，虧林女要求分配夫妻剩餘財產，從250萬元喊到5000萬元，“若參加奧運三級跳遠，可以拿冠軍”，並揶揄林女應好好面對自己的貪污案，他認為林女的程度“已經超過假面”，至於是不是“甜心”，他大笑表示留給大家去評斷。

